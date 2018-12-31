У Луцьку 19-річний водій керував автомобілем із чужим посвідченням





10 травня вночі у місті Луцьку по вул. Глушець екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Volkswagen Golf, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



Під час перевірки документів інспектори помітили ознаки підробки посвідчення водія, згідно баз даних, виявилось, що даний документ видавався іншій особі. Також встановлено, що даний громадянин не

отримував водійське посвідчення.



При спілкуванні з правоохоронцями водій зізнався, що в жодній автошколі не навчався.



Для встановлення всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу Луцького ВП.

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