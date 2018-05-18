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На Волині шукають власників викрадених речей

На Волині шукають власників викрадених речей
На Волині шукають власників викрадених речей, які вилучила поліція під час обшуків.

Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області на своїй сторінці у facebook.

Правоохоронці встановлюють власників викрадених речей, які були вилучені в ході санкціонованого обшуку.

Якщо ви знаєте, кому належать речі, вказані на фото, прохання повідомити за телефонами у Ковелі: 61-6-45, 0952426775 або 102.
На Волині шукають власників викрадених речей
На Волині шукають власників викрадених речей
На Волині шукають власників викрадених речей
На Волині шукають власників викрадених речей
На Волині шукають власників викрадених речей
На Волині шукають власників викрадених речей
На Волині шукають власників викрадених речей

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Теги: крадені речі
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