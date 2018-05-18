На Волині шукають власників викрадених речей





Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області на своїй сторінці у facebook.



Правоохоронці встановлюють власників викрадених речей, які були вилучені в ході санкціонованого обшуку.



Якщо ви знаєте, кому належать речі, вказані на фото, прохання повідомити за телефонами у Ковелі: 61-6-45, 0952426775 або 102.



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