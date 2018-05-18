На Волині шукають власників викрадених речей
Сьогодні, 10:30
На Волині шукають власників викрадених речей, які вилучила поліція під час обшуків.
Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області на своїй сторінці у facebook.
Правоохоронці встановлюють власників викрадених речей, які були вилучені в ході санкціонованого обшуку.
Якщо ви знаєте, кому належать речі, вказані на фото, прохання повідомити за телефонами у Ковелі: 61-6-45, 0952426775 або 102.
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Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області на своїй сторінці у facebook.
Правоохоронці встановлюють власників викрадених речей, які були вилучені в ході санкціонованого обшуку.
Якщо ви знаєте, кому належать речі, вказані на фото, прохання повідомити за телефонами у Ковелі: 61-6-45, 0952426775 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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