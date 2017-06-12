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Край неба палає: захопливий захід сонця на Світязі. ФОТО

Край неба палає: захопливий захід сонця на Світязі. ФОТО
Луцька фотографка Ірина Кабанова поділилася світлинами чарівного заходу сонця на озері Світязь.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

За словами фотографки, захід сонця на Світязі - місце і час, коли хотілось зацитувати Фауста: «Спинися мить! Прекрасною ти стала...».

"Коли кожні кілька хвилин небо змінюється. Коли всі думки ховаються десь глибоко в голові і залишається лише одна: як же тут гарно. Коли на душі так спокійно-спокійно. І хочеться, щоб ця мить була вічною..." - підписала фото Ірина Кабанова.
Край неба палає: захопливий захід сонця на Світязі. ФОТО
Край неба палає: захопливий захід сонця на Світязі. ФОТО
Край неба палає: захопливий захід сонця на Світязі. ФОТО
Край неба палає: захопливий захід сонця на Світязі. ФОТО
Край неба палає: захопливий захід сонця на Світязі. ФОТО
Край неба палає: захопливий захід сонця на Світязі. ФОТО
Край неба палає: захопливий захід сонця на Світязі. ФОТО
Край неба палає: захопливий захід сонця на Світязі. ФОТО
Край неба палає: захопливий захід сонця на Світязі. ФОТО
Край неба палає: захопливий захід сонця на Світязі. ФОТО
Край неба палає: захопливий захід сонця на Світязі. ФОТО
Край неба палає: захопливий захід сонця на Світязі. ФОТО
Край неба палає: захопливий захід сонця на Світязі. ФОТО
Край неба палає: захопливий захід сонця на Світязі. ФОТО

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Теги: захід сонця, світязь
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Коментарі 1
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Таке небо спостерігав 48 років тому в піонерському таборі "Чайка"
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