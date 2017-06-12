Край неба палає: захопливий захід сонця на Світязі. ФОТО

Луцька фотографкаподілилася світлинами чарівного заходу сонця на озері Світязь.Фото вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.За словами фотографки, захід сонця на Світязі - місце і час, коли хотілось зацитувати Фауста: «Спинися мить! Прекрасною ти стала...»."Коли кожні кілька хвилин небо змінюється. Коли всі думки ховаються десь глибоко в голові і залишається лише одна: як же тут гарно. Коли на душі так спокійно-спокійно. І хочеться, щоб ця мить була вічною..." - підписала фото Ірина Кабанова.