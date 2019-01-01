Через «Ягодин» намагалися нелегально ввезти вантажні електромобілі

На митну територію України намагалися ввезти два вантажні електромобілі під виглядом пасажирських.Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.Відомо, що через пункт пропуску "Ягодин" двоє членів однієї родини, які мешкають на Рівненщині, ввезли два схожих авта Renault Kangoo Z.E. Водії стверджували, що переміщують через кордон для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності, пасажирські електрокари з об`ємом батарей 22 Квт. Відповідно, заявили фактурну вартість товарів на рівні 4,3 та 3,7 тис євро.Проте під час митного огляду з’ясувалось, що в салонах цих транспортних засобів відсутні ознаки комфорту, обшивка, внутрішнє оздоблення. З чотирьох пасажирських сидінь два не входять до комплектації автомобіля, не закріплені будь-яким чином, відсутні деталі для кріплення ременів безпеки пасажирів. Натомість між задньою частиною кузова та кабіною для водія наявні кріплення для стаціонарної перегородки (притаманні для вантажних автомобілів). За цими та іншими ознаками, після висновків відповідних фахівців, доведено належність електрокарів до вантажних.Класифікація товару у цьому випадку дуже важлива, адже до кожного типу застосовуються різні ставки оподаткування. Зрештою, водії зізналися, що не декларували в установленому порядку вантажні електрокари, аби уникнути сплати митних платежів.Відповідно до українського законодавства, у рамках стимулювання переходу на альтернативну енергетику і захист довкілля, для пасажирських електромобілів ставка мита становить 0%; ставка акцизного податку - 1 євро за 1 кіловат-годину ємності електричного акумулятора. Окрім того, до 31 грудня 2022 року операції із ввезення на митну територію України пасажирських електромобілів звільнені від сплати ПДВ.За недекларування товару в установленому порядку обидві машини вилучені на склад митниці. Стаття 472 Митного Кодексу України передбачає за такі правопорушення конфіскацію товару та накладення штрафу у повному розмірі його вартості (за рішенням суду). До слова, за курсом НБУ вартість вилучених авто – 127,8 та 110,4 тисяч гривень.