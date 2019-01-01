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На Волині п'яний чоловік викрав автомобіль

На Волині п'яний чоловік викрав автомобіль
У Нововолинську нетверезий чоловік викрав автомобіль Volkswagen Passat.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

9 червня, ввечері до Нововолинського відділу поліції із заявою звернувся 54-річний житель Нововолинська. Він повідомив, що невідома особа викрала його автомобіль «Volkswagen Passat».

Поліцейські оперативно встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння скоїв 41-річний волинянин. Викрадений автомобіль поліцейські вилучили та повернуть власнику.

За цим фактом слідчі Нововолинського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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Теги: крадіжка, Волинь
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