вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Патрульна поліція Волині кличе на роботу

Патрульна поліція Волині кличе на роботу
Триває набір до патрульної поліції Волині.

Про це повідомили у прес-службі установи.

Волинян запрошують приєднатись до дружної родини поліцейських.

Що пропонують:

- можливість кар’єрного росту;
- забезпечення всім необхідним для несення служби;
- зарплата від 10 000 грн;
- позмінний графік несення служби;
- безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;
- щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;
- грошова компенсація на оздоровлення;
- можливість взяти житло у лізинг;
- компенсація оренди житла.

Вимоги до кандидатів:

- громадянство України;
- вік 20-40 років;
- наявність повної загальної середньої освіти;
- відсутність судимості.

Подати анкету: http://anketa.patrol.police.gov.ua
Дізнатися більше: http://patrol.police.gov.ua/jobs

Прийом анкет: до 18 червня.

Також 11 червня охочих кандидатів чекають в УПП у Волинській області на Дні відкритих дверей з 10 до 13 години: Луцьк (вул. Залізнична, 15), Ковель (вул. Незалежності, 156).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Волинь, патрульний
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Патрульна поліція Волині кличе на роботу
Сьогодні, 11:09
Через «Ягодин» намагалися нелегально ввезти вантажні електромобілі
Сьогодні, 10:56
На Волині п'яний чоловік викрав автомобіль
Сьогодні, 10:54
На Волині шукають власників викрадених речей
Сьогодні, 10:30
10 червня – яке сьогодні свято і чому в цей день треба збирати лікарські трави
Сьогодні, 10:18
Схожі новини
Оштрафували волинянина, який намагався дати хабар патрульним Оштрафували волинянина, який намагався дати хабар патрульним
26 грудень, 2018, 14:41
Через хабар луцькому патрульному чоловік 3 роки сидітиме за ґратами Через хабар луцькому патрульному чоловік 3 роки сидітиме за ґратами
25 липень, 2018, 15:57
«Волинь» – «Карпати»: до Луцька прибуло підкріплення поліції з інших регіонів «Волинь» – «Карпати»: до Луцька прибуло підкріплення поліції з інших регіонів
08 червень, 07:33
Посилять контроль за поведінкою поліцейських з Волині у повсякденному житті Посилять контроль за поведінкою поліцейських з Волині у повсякденному житті
05 червень, 18:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Патрульна поліція Волині кличе на роботу
Сьогодні, 11:09
 0
Через «Ягодин» намагалися нелегально ввезти вантажні електромобілі
Сьогодні, 10:56
 0
На Волині п'яний чоловік викрав автомобіль
Сьогодні, 10:54
 0
На Волині шукають власників викрадених речей
Сьогодні, 10:30
 0
10 червня – яке сьогодні свято і чому в цей день треба збирати лікарські трави
Сьогодні, 10:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿