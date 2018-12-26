Патрульна поліція Волині кличе на роботу
Сьогодні, 11:09
Триває набір до патрульної поліції Волині.
Про це повідомили у прес-службі установи.
Волинян запрошують приєднатись до дружної родини поліцейських.
Що пропонують:
- можливість кар’єрного росту;
- забезпечення всім необхідним для несення служби;
- зарплата від 10 000 грн;
- позмінний графік несення служби;
- безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;
- щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;
- грошова компенсація на оздоровлення;
- можливість взяти житло у лізинг;
- компенсація оренди житла.
Вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- вік 20-40 років;
- наявність повної загальної середньої освіти;
- відсутність судимості.
Подати анкету: http://anketa.patrol.police.gov.ua
Дізнатися більше: http://patrol.police.gov.ua/jobs
Прийом анкет: до 18 червня.
Також 11 червня охочих кандидатів чекають в УПП у Волинській області на Дні відкритих дверей з 10 до 13 години: Луцьк (вул. Залізнична, 15), Ковель (вул. Незалежності, 156).
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Про це повідомили у прес-службі установи.
Волинян запрошують приєднатись до дружної родини поліцейських.
Що пропонують:
- можливість кар’єрного росту;
- забезпечення всім необхідним для несення служби;
- зарплата від 10 000 грн;
- позмінний графік несення служби;
- безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;
- щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;
- грошова компенсація на оздоровлення;
- можливість взяти житло у лізинг;
- компенсація оренди житла.
Вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- вік 20-40 років;
- наявність повної загальної середньої освіти;
- відсутність судимості.
Подати анкету: http://anketa.patrol.police.gov.ua
Дізнатися більше: http://patrol.police.gov.ua/jobs
Прийом анкет: до 18 червня.
Також 11 червня охочих кандидатів чекають в УПП у Волинській області на Дні відкритих дверей з 10 до 13 години: Луцьк (вул. Залізнична, 15), Ковель (вул. Незалежності, 156).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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