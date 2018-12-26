Патрульна поліція Волині кличе на роботу





Про це повідомили у прес-службі установи.



Волинян запрошують приєднатись до дружної родини поліцейських.



Що пропонують:



- можливість кар’єрного росту;

- забезпечення всім необхідним для несення служби;

- зарплата від 10 000 грн;

- позмінний графік несення служби;

- безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;

- щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;

- грошова компенсація на оздоровлення;

- можливість взяти житло у лізинг;

- компенсація оренди житла.



Вимоги до кандидатів:



- громадянство України;

- вік 20-40 років;

- наявність повної загальної середньої освіти;

- відсутність судимості.



Подати анкету:

Дізнатися більше:



Прийом анкет: до 18 червня.



Також 11 червня охочих кандидатів чекають в УПП у Волинській області на Дні відкритих дверей з 10 до 13 години: Луцьк (вул. Залізнична, 15), Ковель (вул. Незалежності, 156).

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