Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 13:00с. Селець: магазин, ФАП с. Селець, вул.: Першотравнева, Крайня2. 13:00 - 17:00с. Селець, вул.: Лопатіна3. 09:00 - 17:00с. Людмирпіль1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 593с.Новостав 09:00-17:00 Берестечківське СТ магазинПАТ "Ковельмолоко" Приймальний пунктФОП Голюк Г.А. кіоскКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАППАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗГорохівський районний відділ освіти школаЦерква с.Новостав Церква с.Новостав вул.Центральна1 ПЛ-0,4 Л-3 від КТП№170 для капітального ремонту ПЛ 9:30-17:00 с.Заболотці вул. Уткіна 1-362 ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-12 від ЗТП№173 для чистки траси ПЛ 9:30-16:30 смт Іваничі вул.Банківська 9-353 ПЛ-10кВ л 46-05 для ремонта розєднувача Р-1810:00-17:00 табір Барвінок с.Самоволя,частковос.Павлівка вул.Лісна, вул.Ст.Порицька,1. ПЛ-0,4кВ Л-5 ЗТП-287 09:00 – 17:00 ТОВ «Теплокамінь», ТзОВ Світоч ЛТД, ПП «Спеціал Сервіс», ВДАІ УМВС України (МРЕО), ПП Приймак О.В., ПП Несторчук П.Ф., Церква свідки єгови, ПП Голянський В.І., Держсільгоспінспекція,м. Камінь-Каширський вул. 1 Травня2. КТП-202 с.Брониця 10:00 – 17:00 ПП Бусько А.М., ПП Шумік Л.М. с.Брониця вул.Запільська, вул.МолодіжнаВимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-0,4кВ від КТП №3089:00-17:00 Філія ДВТП"Волиньфар"СТ "Каскад-Плюс"ЦеркваТзОВ "ВКП " Каскад "с.Любитів2. 9:00-17:00 МАП"Вермі"ФОП Борисюк Р.І. ФОП Войдюк Е.В.ФОП Печенюк А.М. ФОП Ліневич Г.А.ФОП Долга С.І. ПАТ" Волиньгаз "ФОП Дрейчан А.О. Ф.О.Полячук Ю.П.ФОП Бірук Г.Я. ФОП Янюк В.ВФОП Галійчук В.О. ФОП Дудка С.Я.ФОП Гукова Н.В. Собор БлаговіщенняЦерква ХВЄТзОВ кафе "Картопляна"Воскресенський собор, ФОП Максіюк А. Ю.ФОП Літот М.Б. Ф.О. Дарчик В,МФОП Войдюк С.Х. ФОП Шевчук В.В..ФОП Дідіцкий А,М. Ф.О.Кулик О.В.Ф.О. Кантерук В.А. ФОП Місюра В.І.ТОВ "ТРЕЙД ЛОГІСТІКС"МПП "Криця" Ф.О.Яриніч С. І.РГ церкви "Еммануїл" ФОП Хвесюк В.П.ФОП Білінський П.І ФОП Старушик Р.М.ФОП Джус О.А. ФОП Вознюк С.М.ФОП Яблонський В.М. КП"Рембуддільниця"Ф.О Ковальчук Ірина ВасилівнаФОП Ляшук Р.В. ФОП Абрамчук І.Т.Нотар. Данилевич О.І ПАТ КБ "Приватбанк"ФОП Олещук В.С. МПП"Фест"ТзОВ"Ярослав" Ковельський Медичний колледжФОП Бритова Л.О., Кооператив"Ефект"Ф.О. Савонік Л.Ф, ДП "Волинь"ЗАТПрАТ "Хлібокомбінат" кіоскФОП Тишко В.І. ФОП Рахлінський Ю.МФОП Троць В.І.Ф.О. Талашко Л.В.МРВ УМВС, ФОП Воробей М.А.ФОП Воробей Н.І, ПАТ "Дельта Банк"ФОП Куницький І.Ф.м.Ковель, вул.Соборнавул.Незалежностівул.Київськавул.Л.Курбасавул.Сагайдачноговул.Гоголя3. ПЛ-0,4кВ від КТП №939:00-17:00 ФОП Чих В.Я.С/Р ПідріжжяГромада ХВЄ ПідріжжяСТ ПовурськКовельське РайвоКовельське МТМОВол.дирекція УДППЗс.Підріжжя1. 9:00 – 17:00 с.Губин вул.Лісова, вул.Молодіжна1. ТП-124РУ-0,4 кВКап ремонт 09:30-17:00 Магазин «Продукти» Коперника, 60б/м Коперника, 67Магазин Коперника, 36аДитчий садок №25ТзОВ «Резон»ТзОВ «Артерон-центр»Офіс Волі, 43Магазин «Карібу»Банк «Київська Русь»«Наталі»Стомат кабінет Волі, 45 просп. Волі, 43, 45вул. Чеховавул. Коперника, 63-91, 36-60вул. Вавіловавул. Пінськавул. Кобилянськоївул. Яснавул. Лобачевського1. КТП-553 10:00-17:00 ФОП Васильковський Микола Ярославович, школа. с. Голишів вул. Вишнева, С.Стрільців(Піонерська), Я.Галана, Садова,1-122. КТП-332 09:30-17:00 Свято-Хрестовоздви женський храм. с. Коршів вул. Церковна, Лесі УкраЇнки, 112-140, Одерадівська, Набережна, Польова.3. КТП-508 09:00-17:00 ФОП Ткач Сергій Володимирович, ФОП Дуда Василь Васильович, мале підприємство "Індустрія", ФАП, артсвердловина. с. Зміїнець вул.Медична, 21-80.4. КТП-480 09:30-17:00 СВК "УРОЖАЙ" Артсвердловина №2 с. Забороль вул. Приозерна.1 ПЛ 04кВ ЗТП 3799:00-17:00Шацьке Районне спо товариство ФОП Цвид Олексій Адамовичживче Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо" ФОП Кузьмич М.А. ФОП Курагеу Валентина Василівна РВНО смт. Шацьк ФОП Узіюк Сергій Сергійович ФОП Сулік Петро Васильович Селищна Рада с.Шацьк Дитсадок №3 ФОП Печук Ірина Василівна ПрАТ "Вол. обласне підпр.автобусних станцій " ТМО Любомльського і Шацького районів Госпрозрахункова організація будинкоуправління Шацький районний центр зайнятості населення ФОП Жипа Василь Григоровичсмт Шацьк2 ПЛ 04кВ ЗТП 364 і ПЛ 10кВ 26-02 від ВН 128 до ЛР 2059:00-17:00Б/в "Салют" РЦ дитячого оздоровчого табору "Салют" ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ВОЛИНЬТУРИСТ"с Світязь3 ПЛ 04кВ КТП 1579:00-17:00с Хворостів4 ПЛ 04кВ КТП 492 9:00-17:00с Олеськ1. 10:00 -17:00Насосна станція с. Цир вул. Новосілля1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 10:00-17:00 Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с. Городок1 Т-1 ТП-489:00-17:00 м.Нововолинськ:хімчистка вул.Сонячна 3склад ПП сантехмонтаж вул.Хвильового 20 вул.Хвильового 2-18,1-7вул.Володимирська 1-27,2-4вул.Дорошенка 44-70б-р. Шевченка 44аВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,5 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича базас.Дмитрівка (повністю)6 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха10 КТП-49 9:00-17:00 с.Луків бригада №1, церква11 КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, котельня, башня, клуб, магазин, школа с.Луків вул. Привітна, 8-го Березня12 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)13 ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)1 ПЛ-10кВ Л-48-03 10:00-17:00 с.Седлище.2 КТП-124 10:00-17:00 с.Рудня1 ПЛ-10,4кВ Л 42-02від ЛР-89 до ЗТП-303КТП-276КТП-136КТП-134 10:00-16:30СКЗ, ТзОВ « ВВ АГРО»- бригада, млин с.Туричани2 ПЛ-0,4кВКТП-266 9:00-16:30ФОП Лукша Д.І.- торг.повільйон, будинок молитви, МНС – склад, ТРСТ - магазин с.м.т.Турійськ Музиченка, Пролетарська, Шляхетна, Горького, Нова3 ПЛ-0,4кВКТП-74 10:00-16:30с.Літин