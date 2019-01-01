Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 13:00
с. Селець: магазин, ФАП с. Селець, вул.: Першотравнева, Крайня
2. 13:00 - 17:00
с. Селець, вул.: Лопатіна
3. 09:00 - 17:00
с. Людмирпіль
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 593
с.Новостав 09:00-17:00 Берестечківське СТ магазин
ПАТ "Ковельмолоко" Приймальний пункт
ФОП Голюк Г.А. кіоск
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Горохівський районний відділ освіти школа
Церква с.Новостав Церква с.Новостав вул.Центральна
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4 Л-3 від КТП№170 для капітального ремонту ПЛ 9:30-17:00 с.Заболотці вул. Уткіна 1-36
2 ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-12 від ЗТП№173 для чистки траси ПЛ 9:30-16:30 смт Іваничі вул.Банківська 9-35
3 ПЛ-10кВ л 46-05 для ремонта розєднувача Р-18
10:00-17:00 табір Барвінок с.Самоволя,частково
с.Павлівка вул.Лісна, вул.Ст.Порицька,
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-5 ЗТП-287 09:00 – 17:00 ТОВ «Теплокамінь», ТзОВ Світоч ЛТД, ПП «Спеціал Сервіс», ВДАІ УМВС України (МРЕО), ПП Приймак О.В., ПП Несторчук П.Ф., Церква свідки єгови, ПП Голянський В.І., Держсільгоспінспекція,
м. Камінь-Каширський вул. 1 Травня
2. КТП-202 с.Брониця 10:00 – 17:00 ПП Бусько А.М., ПП Шумік Л.М. с.Брониця вул.Запільська, вул.Молодіжна
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №308
9:00-17:00 Філія ДВТП"Волиньфар"
СТ "Каскад-Плюс"
Церква
ТзОВ "ВКП " Каскад "
с.Любитів
2. 9:00-17:00 МАП"Вермі"
ФОП Борисюк Р.І. ФОП Войдюк Е.В.
ФОП Печенюк А.М. ФОП Ліневич Г.А.
ФОП Долга С.І. ПАТ" Волиньгаз "
ФОП Дрейчан А.О. Ф.О.Полячук Ю.П.
ФОП Бірук Г.Я. ФОП Янюк В.В
ФОП Галійчук В.О. ФОП Дудка С.Я.
ФОП Гукова Н.В. Собор Благовіщення
Церква ХВЄТзОВ кафе "Картопляна"
Воскресенський собор, ФОП Максіюк А. Ю.
ФОП Літот М.Б. Ф.О. Дарчик В,М
ФОП Войдюк С.Х. ФОП Шевчук В.В..
ФОП Дідіцкий А,М. Ф.О.Кулик О.В.
Ф.О. Кантерук В.А. ФОП Місюра В.І.
ТОВ "ТРЕЙД ЛОГІСТІКС"
МПП "Криця" Ф.О.Яриніч С. І.
РГ церкви "Еммануїл" ФОП Хвесюк В.П.
ФОП Білінський П.І ФОП Старушик Р.М.
ФОП Джус О.А. ФОП Вознюк С.М.
ФОП Яблонський В.М. КП"Рембуддільниця"
Ф.О Ковальчук Ірина Василівна
ФОП Ляшук Р.В. ФОП Абрамчук І.Т.
Нотар. Данилевич О.І ПАТ КБ "Приватбанк"
ФОП Олещук В.С. МПП"Фест"
ТзОВ"Ярослав" Ковельський Медичний колледж
ФОП Бритова Л.О., Кооператив"Ефект"
Ф.О. Савонік Л.Ф, ДП "Волинь"ЗАТ
ПрАТ "Хлібокомбінат" кіоск
ФОП Тишко В.І. ФОП Рахлінський Ю.М
ФОП Троць В.І.Ф.О. Талашко Л.В.
МРВ УМВС, ФОП Воробей М.А.
ФОП Воробей Н.І, ПАТ "Дельта Банк"
ФОП Куницький І.Ф.
м.Ковель, вул.Соборна
вул.Незалежності
вул.Київська
вул.Л.Курбаса
вул.Сагайдачного
вул.Гоголя
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №93
9:00-17:00 ФОП Чих В.Я.
С/Р Підріжжя
Громада ХВЄ Підріжжя
СТ Повурськ
Ковельське Райво
Ковельське МТМО
Вол.дирекція УДППЗ
с.Підріжжя
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00 с.Губин вул.Лісова, вул.Молодіжна
місто Луцьк
1. ТП-124
РУ-0,4 кВ
Кап ремонт 09:30-17:00 Магазин «Продукти» Коперника, 60
б/м Коперника, 67
Магазин Коперника, 36а
Дитчий садок №25
ТзОВ «Резон»
ТзОВ «Артерон-центр»
Офіс Волі, 43
Магазин «Карібу»
Банк «Київська Русь»
«Наталі»
Стомат кабінет Волі, 45 просп. Волі, 43, 45
вул. Чехова
вул. Коперника, 63-91, 36-60
вул. Вавілова
вул. Пінська
вул. Кобилянської
вул. Ясна
вул. Лобачевського
Луцький район
1. КТП-553 10:00-17:00 ФОП Васильковський Микола Ярославович, школа. с. Голишів вул. Вишнева, С.Стрільців(Піонерська), Я.Галана, Садова,1-12
2. КТП-332 09:30-17:00 Свято-Хрестовоздви женський храм. с. Коршів вул. Церковна, Лесі УкраЇнки, 112-140, Одерадівська, Набережна, Польова.
3. КТП-508 09:00-17:00 ФОП Ткач Сергій Володимирович, ФОП Дуда Василь Васильович, мале підприємство "Індустрія", ФАП, артсвердловина. с. Зміїнець вул.Медична, 21-80.
4. КТП-480 09:30-17:00 СВК "УРОЖАЙ" Артсвердловина №2 с. Забороль вул. Приозерна.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ ЗТП 379
9:00-17:00
Шацьке Районне спо товариство ФОП Цвид Олексій Адамовичживче Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо" ФОП Кузьмич М.А. ФОП Курагеу Валентина Василівна РВНО смт. Шацьк ФОП Узіюк Сергій Сергійович ФОП Сулік Петро Васильович Селищна Рада с.Шацьк Дитсадок №3 ФОП Печук Ірина Василівна ПрАТ "Вол. обласне підпр.автобусних станцій " ТМО Любомльського і Шацького районів Госпрозрахункова організація будинкоуправління Шацький районний центр зайнятості населення ФОП Жипа Василь Григорович
смт Шацьк
2 ПЛ 04кВ ЗТП 364 і ПЛ 10кВ 26-02 від ВН 128 до ЛР 205
9:00-17:00
Б/в "Салют" РЦ дитячого оздоровчого табору "Салют" ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ВОЛИНЬТУРИСТ"
с Світязь
3 ПЛ 04кВ КТП 157
9:00-17:00
с Хворостів
4 ПЛ 04кВ КТП 492 9:00-17:00
с Олеськ
Любешівський район
1. 10:00 -17:00
Насосна станція с. Цир вул. Новосілля
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 10:00-17:00 Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с. Городок
місто Нововолинськ
1 Т-1 ТП-48
9:00-17:00 м.Нововолинськ:
хімчистка вул.Сонячна 3
склад ПП сантехмонтаж вул.Хвильового 20 вул.Хвильового 2-18,1-7
вул.Володимирська 1-27,2-4
вул.Дорошенка 44-70
б-р. Шевченка 44а
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича база
с.Дмитрівка (повністю)
6 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха
10 КТП-49 9:00-17:00 с.Луків бригада №1, церква
11 КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, котельня, башня, клуб, магазин, школа с.Луків вул. Привітна, 8-го Березня
12 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)
13 ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-48-03 10:00-17:00 с.Седлище.
2 КТП-124 10:00-17:00 с.Рудня
Турійський район
1 ПЛ-10,4кВ Л 42-02
від ЛР-89 до ЗТП-303
КТП-276
КТП-136
КТП-134 10:00-16:30
СКЗ, ТзОВ « ВВ АГРО»- бригада, млин с.Туричани
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-266 9:00-16:30
ФОП Лукша Д.І.- торг.повільйон, будинок молитви, МНС – склад, ТРСТ - магазин с.м.т.Турійськ Музиченка, Пролетарська, Шляхетна, Горького, Нова
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-74 10:00-16:30
с.Літин
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 13:00
с. Селець: магазин, ФАП с. Селець, вул.: Першотравнева, Крайня
2. 13:00 - 17:00
с. Селець, вул.: Лопатіна
3. 09:00 - 17:00
с. Людмирпіль
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 593
с.Новостав 09:00-17:00 Берестечківське СТ магазин
ПАТ "Ковельмолоко" Приймальний пункт
ФОП Голюк Г.А. кіоск
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Горохівський районний відділ освіти школа
Церква с.Новостав Церква с.Новостав вул.Центральна
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4 Л-3 від КТП№170 для капітального ремонту ПЛ 9:30-17:00 с.Заболотці вул. Уткіна 1-36
2 ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-12 від ЗТП№173 для чистки траси ПЛ 9:30-16:30 смт Іваничі вул.Банківська 9-35
3 ПЛ-10кВ л 46-05 для ремонта розєднувача Р-18
10:00-17:00 табір Барвінок с.Самоволя,частково
с.Павлівка вул.Лісна, вул.Ст.Порицька,
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-5 ЗТП-287 09:00 – 17:00 ТОВ «Теплокамінь», ТзОВ Світоч ЛТД, ПП «Спеціал Сервіс», ВДАІ УМВС України (МРЕО), ПП Приймак О.В., ПП Несторчук П.Ф., Церква свідки єгови, ПП Голянський В.І., Держсільгоспінспекція,
м. Камінь-Каширський вул. 1 Травня
2. КТП-202 с.Брониця 10:00 – 17:00 ПП Бусько А.М., ПП Шумік Л.М. с.Брониця вул.Запільська, вул.Молодіжна
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №308
9:00-17:00 Філія ДВТП"Волиньфар"
СТ "Каскад-Плюс"
Церква
ТзОВ "ВКП " Каскад "
с.Любитів
2. 9:00-17:00 МАП"Вермі"
ФОП Борисюк Р.І. ФОП Войдюк Е.В.
ФОП Печенюк А.М. ФОП Ліневич Г.А.
ФОП Долга С.І. ПАТ" Волиньгаз "
ФОП Дрейчан А.О. Ф.О.Полячук Ю.П.
ФОП Бірук Г.Я. ФОП Янюк В.В
ФОП Галійчук В.О. ФОП Дудка С.Я.
ФОП Гукова Н.В. Собор Благовіщення
Церква ХВЄТзОВ кафе "Картопляна"
Воскресенський собор, ФОП Максіюк А. Ю.
ФОП Літот М.Б. Ф.О. Дарчик В,М
ФОП Войдюк С.Х. ФОП Шевчук В.В..
ФОП Дідіцкий А,М. Ф.О.Кулик О.В.
Ф.О. Кантерук В.А. ФОП Місюра В.І.
ТОВ "ТРЕЙД ЛОГІСТІКС"
МПП "Криця" Ф.О.Яриніч С. І.
РГ церкви "Еммануїл" ФОП Хвесюк В.П.
ФОП Білінський П.І ФОП Старушик Р.М.
ФОП Джус О.А. ФОП Вознюк С.М.
ФОП Яблонський В.М. КП"Рембуддільниця"
Ф.О Ковальчук Ірина Василівна
ФОП Ляшук Р.В. ФОП Абрамчук І.Т.
Нотар. Данилевич О.І ПАТ КБ "Приватбанк"
ФОП Олещук В.С. МПП"Фест"
ТзОВ"Ярослав" Ковельський Медичний колледж
ФОП Бритова Л.О., Кооператив"Ефект"
Ф.О. Савонік Л.Ф, ДП "Волинь"ЗАТ
ПрАТ "Хлібокомбінат" кіоск
ФОП Тишко В.І. ФОП Рахлінський Ю.М
ФОП Троць В.І.Ф.О. Талашко Л.В.
МРВ УМВС, ФОП Воробей М.А.
ФОП Воробей Н.І, ПАТ "Дельта Банк"
ФОП Куницький І.Ф.
м.Ковель, вул.Соборна
вул.Незалежності
вул.Київська
вул.Л.Курбаса
вул.Сагайдачного
вул.Гоголя
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №93
9:00-17:00 ФОП Чих В.Я.
С/Р Підріжжя
Громада ХВЄ Підріжжя
СТ Повурськ
Ковельське Райво
Ковельське МТМО
Вол.дирекція УДППЗ
с.Підріжжя
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00 с.Губин вул.Лісова, вул.Молодіжна
місто Луцьк
1. ТП-124
РУ-0,4 кВ
Кап ремонт 09:30-17:00 Магазин «Продукти» Коперника, 60
б/м Коперника, 67
Магазин Коперника, 36а
Дитчий садок №25
ТзОВ «Резон»
ТзОВ «Артерон-центр»
Офіс Волі, 43
Магазин «Карібу»
Банк «Київська Русь»
«Наталі»
Стомат кабінет Волі, 45 просп. Волі, 43, 45
вул. Чехова
вул. Коперника, 63-91, 36-60
вул. Вавілова
вул. Пінська
вул. Кобилянської
вул. Ясна
вул. Лобачевського
Луцький район
1. КТП-553 10:00-17:00 ФОП Васильковський Микола Ярославович, школа. с. Голишів вул. Вишнева, С.Стрільців(Піонерська), Я.Галана, Садова,1-12
2. КТП-332 09:30-17:00 Свято-Хрестовоздви женський храм. с. Коршів вул. Церковна, Лесі УкраЇнки, 112-140, Одерадівська, Набережна, Польова.
3. КТП-508 09:00-17:00 ФОП Ткач Сергій Володимирович, ФОП Дуда Василь Васильович, мале підприємство "Індустрія", ФАП, артсвердловина. с. Зміїнець вул.Медична, 21-80.
4. КТП-480 09:30-17:00 СВК "УРОЖАЙ" Артсвердловина №2 с. Забороль вул. Приозерна.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ ЗТП 379
9:00-17:00
Шацьке Районне спо товариство ФОП Цвид Олексій Адамовичживче Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо" ФОП Кузьмич М.А. ФОП Курагеу Валентина Василівна РВНО смт. Шацьк ФОП Узіюк Сергій Сергійович ФОП Сулік Петро Васильович Селищна Рада с.Шацьк Дитсадок №3 ФОП Печук Ірина Василівна ПрАТ "Вол. обласне підпр.автобусних станцій " ТМО Любомльського і Шацького районів Госпрозрахункова організація будинкоуправління Шацький районний центр зайнятості населення ФОП Жипа Василь Григорович
смт Шацьк
2 ПЛ 04кВ ЗТП 364 і ПЛ 10кВ 26-02 від ВН 128 до ЛР 205
9:00-17:00
Б/в "Салют" РЦ дитячого оздоровчого табору "Салют" ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ВОЛИНЬТУРИСТ"
с Світязь
3 ПЛ 04кВ КТП 157
9:00-17:00
с Хворостів
4 ПЛ 04кВ КТП 492 9:00-17:00
с Олеськ
Любешівський район
1. 10:00 -17:00
Насосна станція с. Цир вул. Новосілля
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 10:00-17:00 Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с. Городок
місто Нововолинськ
1 Т-1 ТП-48
9:00-17:00 м.Нововолинськ:
хімчистка вул.Сонячна 3
склад ПП сантехмонтаж вул.Хвильового 20 вул.Хвильового 2-18,1-7
вул.Володимирська 1-27,2-4
вул.Дорошенка 44-70
б-р. Шевченка 44а
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича база
с.Дмитрівка (повністю)
6 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха
10 КТП-49 9:00-17:00 с.Луків бригада №1, церква
11 КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, котельня, башня, клуб, магазин, школа с.Луків вул. Привітна, 8-го Березня
12 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)
13 ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-48-03 10:00-17:00 с.Седлище.
2 КТП-124 10:00-17:00 с.Рудня
Турійський район
1 ПЛ-10,4кВ Л 42-02
від ЛР-89 до ЗТП-303
КТП-276
КТП-136
КТП-134 10:00-16:30
СКЗ, ТзОВ « ВВ АГРО»- бригада, млин с.Туричани
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-266 9:00-16:30
ФОП Лукша Д.І.- торг.повільйон, будинок молитви, МНС – склад, ТРСТ - магазин с.м.т.Турійськ Музиченка, Пролетарська, Шляхетна, Горького, Нова
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-74 10:00-16:30
с.Літин
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