У ставку на Волині втопився 2-річний хлопчик
Сьогодні, 11:33
У штучному ставку в селі Нові Підцаревичі Маневицького району втопився 2-річний хлопчик.
Про це пише У ДСНС у Волинській області.
Тіло дитини підійняли на поверхню родичі.
Нагадаємо, що 7 червня мешканці села Гаївка Шацького райову виявили в озері Пісочному тіло 7-річного хлопчика.
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Про це пише У ДСНС у Волинській області.
Тіло дитини підійняли на поверхню родичі.
Нагадаємо, що 7 червня мешканці села Гаївка Шацького райову виявили в озері Пісочному тіло 7-річного хлопчика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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