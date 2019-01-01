У ставку на Волині втопився 2-річний хлопчик





Про це пише У ДСНС у Волинській області.



Тіло дитини підійняли на поверхню родичі.



Нагадаємо, що 7 червня мешканці села Гаївка Шацького райову





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У штучному ставку в селі Нові Підцаревичі Маневицького району втопився 2-річний хлопчик.Про це пише У ДСНС у Волинській області.Тіло дитини підійняли на поверхню родичі.Нагадаємо, що 7 червня мешканці села Гаївка Шацького райову виявили в озері Пісочному тіло 7-річного хлопчика.



Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію