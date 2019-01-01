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У ставку на Волині втопився 2-річний хлопчик

У ставку на Волині втопився 2-річний хлопчик
У штучному ставку в селі Нові Підцаревичі Маневицького району втопився 2-річний хлопчик.

Про це пише У ДСНС у Волинській області.

Тіло дитини підійняли на поверхню родичі.

Нагадаємо, що 7 червня мешканці села Гаївка Шацького райову виявили в озері Пісочному тіло 7-річного хлопчика.



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Теги: утоплення, Волинь
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