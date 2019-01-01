Просять допомогти коштами на поховання молодого хлопця з Луцька, який загинув у страшній аварії

Жичковського Андрія Григоровича, який трагічно загинув у моторошній ДТП на Рівненщині.



Нагадаємо, 9 червня поблизу села Ставок на Рівненщині трапилась жахлива аварія – легковик Mazda 626 зіткнувся із рейсовим автобусом Mercedes-Benz.



Внаслідок аварії водій 1997 року народження загинув на місці. Троє пасажирів – усі лучани – постраждали.



Станом на 10 червня 11:30 батьки очікують результати розтину.



Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost, наразі друзі та небайдужі збирають кошти на поховання хлопця.



Кошти можна перерахувати на картку ПриватБанку – 5168 7554 2401 3502 (Подліпний Максим Віталійович, товариш загиблого).





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