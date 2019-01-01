Престольний празник у головному соборі Луцька: розклад богослужінь





Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ.



Розклад:



15 червня, субота, 17.00 – всенічна.



16 червня, неділя, День Святої Трійці, П’ятдесятниця: 9.00 – Божественна літургія, 17.00 – всенічна.



17 червня, понеділок, День Святого Духа, 9.00 – Божественна літургія.



Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, декан протоієрей Микола Нецькар та інше духовенство головного храму єпархії запрошують вірян розділити радість спільної молитви.

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