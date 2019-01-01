Простір для свободи і самовираження: у чому переваги нерухомості від ЖК StyleUP*

ЖК StyleUP – клубне житло в Теремно. Такий інтерес очікуваний, адже умови придбання для кожного власника квартири – особливі, комфортні. Кожен отримує надзвичайно широкий, але дуже потрібний пакет опцій, які і створюють новий, затишний формат життя.



«Перший досвід спілкування з потенційними власниками квартир підтвердив зростаючий запит на житло нашого формату серед лучан. Прихильників та потенційних власників квартир у ЖК StyleUP ми побачили серед людей, які вже стикались з питанням вибору нового житла, чи мають досвід у сфері нерухомості, купували чи будували житло, знайомі з ринками квартир інших країн, туристичних регіонів. Ці люди вітають розумне застосування та поєднання сучасних технологій будівництва, систем життєзабезпечення, малоповерхову забудову та забезпеченість комфортного стилю життя для себе, рідних та сусідів, саме ті якості, що характерні для клубного ЖК StyleUP», - говорить керівник відділу продажу ЖК StyleUP Юрій Бойко.



Зупинимось на одній з особливостей проекту - вільне планування квартир.



Вільне планування – тренд сучасного будівництва, популярний в європейських житлових проектах, знаходить все більше прихильників і в Україні. Така пропозиція не допускає нагромадження площі непотрібними речами і предметами, а також власнику не потрібно витрачати час та кошти на зміни параметрів, перепланування оселі. Звичайно, в приміщенні є відокремлений санвузол, визначена зона кухні, облаштовані вентиляційні канали, ділянки для прокладення комунікацій, але житлову зону власник визначить для себе сам, раціонально використовуючи простір придбаної квартири, створюючи потрібну кількість кімнат чи залишивши так званий open space.

стиль «скандинавія»

До того ж, вільне планування - це можливість для кожного інвестора реалізувати власне бачення житла, яке ґрунтується на власному досвіді, родинних цінностях чи вподобаннях. Кожна квартира комплексу матиме неповторний інтер’єр і відповідатиме світосприйняттю своїх господарів.



«Допомогаючи у виборі стилю та дизайну власної квартири прихильникам нашого житлового комплексу, у соціальних мережах на своїх офіційних сторінках www.facebook/styleup.teremno.lutsk та www.instagram/styleup_teremno ми започаткували рубрику «Відчуй себе дизайнером разом з ЖК StyleUP». Короткими повідомленнями ми описуємо один з популярних стилів дизайну квартир та «приміряємо» їх до варіантів осель у нашому клубному комплексі. Зараз триває «просвітницька» частина рубрики, адже не всі хто чув назви «лофт», «скандинавія», «прованс» чи «пін-ап» достеменно знають, чим характерні ці стилі дизайну інтер’єрів. Наступним етапом стануть інтерактивні публікації, які дадуть можливість проявити свої дизайнерські та інші якості нашим друзям у соцмережах. Ну і найактивніші, звичайно, отримають призи, серед яких і екскурсія на будівництво, спілкування та фотосет з командою StyleUP, запашна кава та інше», - розповідає Юрій Бойко.

стиль «лофт»

Тож закликають стежити за новинами ЖК StyleUP, запевняють забудовники, – це простір для вашої свободи самовираження та комфортного життя.



За детальнішою інформацією звертайтеся за телефоном +38(067)220 00 35, чи безпосередньо у відділ продажу ЖК StyleUP, що розміщений на першому поверсі ТРЦ «Порт City».





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