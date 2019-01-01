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Важливо, щоб твоє бачення могли почути лучани, – Тарас Шкітер про журналістику. ВІДЕО

Важливо, щоб твоє бачення могли почути лучани, – Тарас Шкітер про журналістику. ВІДЕО
Продюсер суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE», директор ІА «Конкурент» та співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер розповів про свою журналістську діяльність.

Про свою роботу в медіа він розповів в інтерв’ю у телепрограмі «Актуально» на 12 Каналі, - пише Конкурент.

«Журналістика і медіа-бізнес – це дещо інші речі, і я б хотів би відразу почати про медіа-бізнес. Я вважаю себе більше медійником, ніж журналістом в класичному розумінні цього слова», – зауважив Тарас Шкітер.

Та додав, що у Луцьку є дуже багато хороших журналістів, яких він поважає.

«В інформаційному агентстві «Конкурент», директором якого я є, є чудові журналісти – Андрій Лучик, головний редактор, Руслан Пилипчук, Тетяна Грішина, Валентина Мельник, і ще є журналісти, про яких багато хто не знає, але вони щодня пишуть хороші новини. Не маю морального права прирівнювати себе до них тому, що вони набагато ліпші журналісти, ніж я, насправді. І я це визнаю. Але я є організатором, медіа-менеджером, який організовує роботу цих людей», – розповів медійник.

Також зауважив, що останнім часом він почав писати більше своїх роздумів, публікувати їх в засобах масової інформації.

«Мене спонукають як людину з активною громадською позицією багато тих речей, які відбуваються в нашому місті, з якими я не погоджуюсь, і про що я хочу писати, щоб бути почутим», – зізнався Тарас Шкітер.

На запитання ведучої, як журналістика впливає на його громадсько-політичну діяльність, Шкітер відповів, що журналістика є можливістю й інструментом, за рахунок якої він реалізовується як громадський діяч.

«Важливо, щоб твоє бачення, твою візію, твої ідеї могли почути лучани, українці, і могли дати належну оцінку їм, – погодитися з нею, або не погодитися», – підсумував Тарас Шкітер.


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Теги: Протилежний Погляд LIVE, Тарас Шкітер
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