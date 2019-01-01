Синоптик спрогнозувала «люті градуси» в Україні

11-го червня в Україні пануватиме спека.Такий прогноз на своїй сторінці у Facebook озвучила синоптикТемпература повітря завтра, 11 червня, вдень становитиме +30+34 градуси, у західних областях +27+31 градус."Такі люті градуси можуть провокувати теплові удари, запаморочення, проблеми із артеріальним тиском, диханням, зростає пожежна небепека у `сухих` областях України. Будьте уважними до себе і до довкілля", - написала Діденко.Дощі з грозами, за інформацією Наталки Діденко, ймовірні у західних областях, у північній частині та на Вінниччині. Локально очікуються при грозах сильні зливи та шквалисте посилення вітру, також град.Грозові дощі малоймовірні на території, прилеглій до західного кордону України.На Сході, Півдні та у більшості центральних областей переважатиме суха повітряна маса.У Києві вівторок буде спекотним, +30+32 градуси, вдень можливий локальний дощ із грозою.До кінця тижня спека в Україні домінуватиме і навіть посилиться."За попередніми прогнозами, дихнемо легше 16-17-го червня, тобто, спека послабне у найближчі неділю-понеділок. Але уточнення, як завжди, за мною", - резюмувала синоптик.