Синоптик спрогнозувала «люті градуси» в Україні
Сьогодні, 12:25
11-го червня в Україні пануватиме спека.
Такий прогноз на своїй сторінці у Facebook озвучила синоптик Наталка Діденко.
Температура повітря завтра, 11 червня, вдень становитиме +30+34 градуси, у західних областях +27+31 градус.
"Такі люті градуси можуть провокувати теплові удари, запаморочення, проблеми із артеріальним тиском, диханням, зростає пожежна небепека у `сухих` областях України. Будьте уважними до себе і до довкілля", - написала Діденко.
Дощі з грозами, за інформацією Наталки Діденко, ймовірні у західних областях, у північній частині та на Вінниччині. Локально очікуються при грозах сильні зливи та шквалисте посилення вітру, також град.
Грозові дощі малоймовірні на території, прилеглій до західного кордону України.
На Сході, Півдні та у більшості центральних областей переважатиме суха повітряна маса.
У Києві вівторок буде спекотним, +30+32 градуси, вдень можливий локальний дощ із грозою.
До кінця тижня спека в Україні домінуватиме і навіть посилиться.
"За попередніми прогнозами, дихнемо легше 16-17-го червня, тобто, спека послабне у найближчі неділю-понеділок. Але уточнення, як завжди, за мною", - резюмувала синоптик.
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Такий прогноз на своїй сторінці у Facebook озвучила синоптик Наталка Діденко.
Температура повітря завтра, 11 червня, вдень становитиме +30+34 градуси, у західних областях +27+31 градус.
"Такі люті градуси можуть провокувати теплові удари, запаморочення, проблеми із артеріальним тиском, диханням, зростає пожежна небепека у `сухих` областях України. Будьте уважними до себе і до довкілля", - написала Діденко.
Дощі з грозами, за інформацією Наталки Діденко, ймовірні у західних областях, у північній частині та на Вінниччині. Локально очікуються при грозах сильні зливи та шквалисте посилення вітру, також град.
Грозові дощі малоймовірні на території, прилеглій до західного кордону України.
На Сході, Півдні та у більшості центральних областей переважатиме суха повітряна маса.
У Києві вівторок буде спекотним, +30+32 градуси, вдень можливий локальний дощ із грозою.
До кінця тижня спека в Україні домінуватиме і навіть посилиться.
"За попередніми прогнозами, дихнемо легше 16-17-го червня, тобто, спека послабне у найближчі неділю-понеділок. Але уточнення, як завжди, за мною", - резюмувала синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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