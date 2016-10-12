Волинянину, який автівкою на смерть збив велосипедиста, дали 4 роки тюрми





Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області, - пишуть



Під час судового засідання вдалося встановити, що обвинувачений 24 вересня минулого року, керуючи автомобілем «Audi А6», рухався з боку смт Маневичі на вулиці Жовтневій у село Старі Червища Камінь-Каширського району.



Так, під час руху водій, маючи об`єктивну можливість виявити велосипедиста, не вжив заходів для зменшення швидкості, в результаті чого допустив зіткнення передньою частиною автомобіля із задньою частиною велосипеда під керуванням потерпілого та здійснив наїзд на останнього, внаслідок чого він помер на місці пригоди.



Окрім цього, обвинувачений покинув місце аварії.



Обвинувачений повністю визнав свою вину, розповівши, що під час руху його осліпив зустрічний автомобіль, а тому він на якийсь час втратив видимість і в цей момент вчинив наїзд на людину. З його слів, після цього він вибіг з автомобіля і через певну відстань побачив потерпілого, який лежав на проїжджій частині. Спиртних напоїв перед керуванням автомобіля не вживав. Почувши крики, злякався, нікуди не втікав, а сховався неподалік від місця події, зателефонувавши батькам та повідомив їм про пригоду.



Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій Audi А6, який на смерть збив велосипедиста у Камінь-Каширському районі, проведе чотири роки за ґратами.Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час судового засідання вдалося встановити, що обвинувачений 24 вересня минулого року, керуючи автомобілем «Audi А6», рухався з боку смт Маневичі на вулиці Жовтневій у село Старі Червища Камінь-Каширського району.Так, під час руху водій, маючи об`єктивну можливість виявити велосипедиста, не вжив заходів для зменшення швидкості, в результаті чого допустив зіткнення передньою частиною автомобіля із задньою частиною велосипеда під керуванням потерпілого та здійснив наїзд на останнього, внаслідок чого він помер на місці пригоди.Окрім цього, обвинувачений покинув місце аварії.Обвинувачений повністю визнав свою вину, розповівши, що під час руху його осліпив зустрічний автомобіль, а тому він на якийсь час втратив видимість і в цей момент вчинив наїзд на людину. З його слів, після цього він вибіг з автомобіля і через певну відстань побачив потерпілого, який лежав на проїжджій частині. Спиртних напоїв перед керуванням автомобіля не вживав. Почувши крики, злякався, нікуди не втікав, а сховався неподалік від місця події, зателефонувавши батькам та повідомив їм про пригоду.Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки.

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