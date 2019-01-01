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Блискавка вбила чоловіка на Рівненщині

Блискавка вбила чоловіка на Рівненщині
Від удару блискавки загинув чоловік на Рівненщині. Випадок стався 9 червня по обіді біля села Рокитне Рокитнівського району.

Про це повідомляє Суспільне з власних джерел.

Інформацію Суспільному підтвердила пресофіцерка поліції області Марія Юстицька. Вона зазначила, що у поліції району дійсно зафіксовано такий випадок, про подію повідомила донька загиблого чоловіка.

А у п’ятницю блискавиця влучила у селянина 1954-го року народження біля села Томашгород того ж таки Рокитнівського району.

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Теги: блискавка, трагедія, смерть
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