Блискавка вбила чоловіка на Рівненщині
Сьогодні, 12:56
Від удару блискавки загинув чоловік на Рівненщині. Випадок стався 9 червня по обіді біля села Рокитне Рокитнівського району.
Про це повідомляє Суспільне з власних джерел.
Інформацію Суспільному підтвердила пресофіцерка поліції області Марія Юстицька. Вона зазначила, що у поліції району дійсно зафіксовано такий випадок, про подію повідомила донька загиблого чоловіка.
А у п’ятницю блискавиця влучила у селянина 1954-го року народження біля села Томашгород того ж таки Рокитнівського району.
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Про це повідомляє Суспільне з власних джерел.
Інформацію Суспільному підтвердила пресофіцерка поліції області Марія Юстицька. Вона зазначила, що у поліції району дійсно зафіксовано такий випадок, про подію повідомила донька загиблого чоловіка.
А у п’ятницю блискавиця влучила у селянина 1954-го року народження біля села Томашгород того ж таки Рокитнівського району.
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