Раритетний луцький пікап виставили на продаж у Польщі





ЛуАЗ-13021 випуску 1994 року виставили на продаж у Польщі. Це справжній раритет навіть для України, адже Луцький автозавод свого часу випустив лише 300 таких міні-вантажівок, - пише



Оголошення про продаж знайшли представники спільноти “Українські автомобілі” у Facebook. Пікап ЛуАЗ власник оцінив у 8200 злотих – це близько $2200 або 57 400 гривень за поточним курсом.



Придбав його в Україні польський колекціонер. Пробіг позашляховика становить усього 5500 км. Пікап має дуже добрий стан, оскільки три роки тому, якщо вірити оголошенню, він пережив капітальний ремонт, хоча до початку ремонту ЛуАЗ кілька років стояв просто неба.



Пікап ЛуАЗ-13021 оснащений 1,1-літровим мотором від Таврії потужністю 52 к.с. Вантажопідйомність становить 550 кг.

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