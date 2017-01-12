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На Волині автобус переїхав підводу: їздовий загинув на місці

На Волині автобус переїхав підводу: їздовий загинув на місці
На Волині автобус «Доманове-Ратне» наїхав на підводу, їздовий загинув.

Подія трапилася увечері 8 червня, повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Відомо, що автобус під керуванням 57-річного жителя Ковеля допустив наїзд на підводу, яка рухалася в попутному напрямку. Їздовий, 45-річний житель села Броди Ратнівського району, загинув на місці події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.


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Теги: підвода, автобус, смерть, Волинь
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