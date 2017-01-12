На Волині автобус переїхав підводу: їздовий загинув на місці





Подія трапилася увечері 8 червня, повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Відомо, що автобус під керуванням 57-річного жителя Ковеля допустив наїзд на підводу, яка рухалася в попутному напрямку. Їздовий, 45-річний житель села Броди Ратнівського району, загинув на місці події.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині автобус «Доманове-Ратне» наїхав на підводу, їздовий загинув.Подія трапилася увечері 8 червня, повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Відомо, що автобус під керуванням 57-річного жителя Ковеля допустив наїзд на підводу, яка рухалася в попутному напрямку. Їздовий, 45-річний житель села Броди Ратнівського району, загинув на місці події.Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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