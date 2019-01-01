Чи загрожує вам рак або інші хвороби: як роблять ДНК-тестування і ціна





ДНК-тестування нині шириться світом і Україна не відстає від цього процесу. Наші вчені створюють стартапи, котрими цікавляться провідні країни, - пишуть



Чи варто вживати молоко, їсти хліб та скільки кави випивати за день – ще на цілу низку запитань можуть відповісти ваші гени. Адже на чверть здоров’я людини складають гени, решта – звички і спосіб життя.



Аналізи досліджують лабораторії у Києві та Фінляндії. У тест-наборі 2 колбочки.



Стартап молодих українських науковців передбачає не лише лабораторні дослідження, а й рекомендації здорової дієти.



Гени покажуть – які мікроелементи чи вітаміни погано накопичуються у організмі, чи загрожує вам хвороба Альцгеймера, чи є сприятливе середовище для хелікобактерії, яка викликає виразку і навіть рак шлунка. Такі дослідження науково-обґрунтовані і дуже швидко розвиваються.



ДНК-тестування розповсюджене в розвинених країнах. Ціна від 600 до шести тис. грн. Поступово обстеження дешевшатимуть. Та вже нині можна подбати про своє здорове майбутнє і вчасно скорегувати життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попередити загрози та небезпеки – майже 20 років тому науковці розшифрували ген людини і тепер, без цих знань, не обходиться жодна сфера, де задіяна сама людини – медицина, харчування та будь-що.ДНК-тестування нині шириться світом і Україна не відстає від цього процесу. Наші вчені створюють стартапи, котрими цікавляться провідні країни, - пишуть Факти Чи варто вживати молоко, їсти хліб та скільки кави випивати за день – ще на цілу низку запитань можуть відповісти ваші гени. Адже на чверть здоров’я людини складають гени, решта – звички і спосіб життя.Аналізи досліджують лабораторії у Києві та Фінляндії. У тест-наборі 2 колбочки.Стартап молодих українських науковців передбачає не лише лабораторні дослідження, а й рекомендації здорової дієти.Гени покажуть – які мікроелементи чи вітаміни погано накопичуються у організмі, чи загрожує вам хвороба Альцгеймера, чи є сприятливе середовище для хелікобактерії, яка викликає виразку і навіть рак шлунка. Такі дослідження науково-обґрунтовані і дуже швидко розвиваються.ДНК-тестування розповсюджене в розвинених країнах. Ціна від 600 до шести тис. грн. Поступово обстеження дешевшатимуть. Та вже нині можна подбати про своє здорове майбутнє і вчасно скорегувати життя.

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