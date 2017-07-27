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У Києві повідомили про замінування Верховної Ради і деяких станцій метро

У Києві повідомили про замінування Верховної Ради і деяких станцій метро
У Києві "мінували" великий торговельний центр.

Про це повідомили у прес-службі метрополітену, - пише ТСН.

"Станції "Театральна" та "Золоті ворота" зачинено на перевірку. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!" - йдеться у повідомленні.

Згодом у метрополітені повідомили, що станції метро, а також пересадку відчинено на вхід та вихід.

"Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - запевнили у пресслужбі.

Пізніше також з’явилась інформація про "замінування" станцій "Теремки", "Олімпійська" та "Печерська".

Своєю чергою видання "Информатор" уточнює, що також з’явилась інформація про "замінування" Верховної Ради, Міністерства оборони, гіпермаркету "Метро", магазину "Дари моря".

Наразі на вказаних об’єктах працюють фахівці.


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Теги: замінування, Київ
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