У Луцьку є шанс виступити на одній сцені із гуртом «Время и Стекло»

Вже 26-го червня на «Іподромі» що в центральному парку культури тавідпочинку ім. Лесі Українки відбудеться грандіозний концерт гурту «Время и Стекло».Організатори концерту - івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency» - прийняли рішення дати шанс молодим волинським виконавцям/гуртам прорекламувати себе та розширити свою аудиторію слухачів, виступивши на одній сцені з найТОПовішим гуртом країни «Время и Стекло», на так званому «розігріві» перед основним концертом.Все що потрібно - це прислати заявку, в які буде вказано ПІП учасників колективу, контактні номери, аудіо- або відеозаписи композицій на нашу електронку - [email protected] Крім цього, команда івент-агенції «Tikhonov сoncert and event agency» підготувала дуже багато подарунків та сюрпризів для всіх, хто завітає на подію.«Ми намагаємося зробити все можливе, щоб всім відвідувачам було комфортно та цікаво. Наразі ми щодня на своїй сторінці у facebook розповідаємо про всі цікавинки та сюрпризи» - повідомляють організатори концерту івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency».Що ж наразі вже точно буде на події? Перш за все, це величезна FOOD-зона, де всім вистачить зручних місць та різноманіття смаколиків. Першим резидентом її є компанія «Novellina», - кажуть організатори.Також команда організаторів не забуває про найменших відвідувачів концерту – для них буде теж окрема «територія розваг» із аніматорами, батутами, стрільбою з лука і ще багато всього, щоб діти не сумували.Кожен з відвідувачів концерту матиме шанс виграти один із чималої кількості призів, котрі будуть розігруватися на самій події. Для того щоб виграти – потрібно лише купити квиток та прийти на подію.Також Tikhonov Аgency застерігає – останнім часом почастішали випадки підробки квитків шахраями.Тому просять купувати квитки тільки у офіційних розповсюджувачів, котрі зазначені на сторінці у facebook Детальніше про подію тут Дата: 26 червня 2019 о 19:00 (відкриття дверей о 17:00).Місце: «Іподром» (Центральний парк культури і відпочинку імені ЛесіУкраїнки).Квитки можна придбати:- Каса #TikhonovAgency: Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17).Телефон (Адміністратор бару) +380 99 966 1371- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ «Промінь» (м. Луцьк, проспектПрезидента Грушевського, 2)- BLACK - б'юті-студія by Dima Tork (м. Луцьк, вул. Рівненська 11). Телефон адміністратора – +38 095 200 8788- Оліферчук Beauty Studio (м. Луцьк, проспект Молоді, 10). Телефонадміністратора – +38 095 434 3037- Варшавський ринок, номер контейнера – 812 (біля м'ясного павільйону).Довідки за телефоном:+380 66 555 79 86+380 97 376 85 93