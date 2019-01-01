У Луцьку чоловік пограбував жінку в ігровому закладі





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час судового засідання встановили, що 31 жовтня 2018 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в обідню пору знаходився в закладі «Спорт-Лото», що на Відродження, 39 у Луцьку. Так, чоловік відкрито викрав зі столу гаманець, а потім, відштовхнувши потерпілу, витягнув з гаманця дві тисячі гривень.



Обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю.



Таким чином, суд визнав його винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, проте змінив покарання на умовне терміном на два роки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В закладі «Спорт-Лото», що на проспекті Відродження обласного центру Волині, чоловік викрав з гаманця у жінки дві тисячі гривень. За цей злочин йому присудили умовне покарання терміном на два роки.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час судового засідання встановили, що 31 жовтня 2018 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в обідню пору знаходився в закладі «Спорт-Лото», що на Відродження, 39 у Луцьку. Так, чоловік відкрито викрав зі столу гаманець, а потім, відштовхнувши потерпілу, витягнув з гаманця дві тисячі гривень.Обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю.Таким чином, суд визнав його винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, проте змінив покарання на умовне терміном на два роки.

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