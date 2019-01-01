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У Луцьку чоловік пограбував жінку в ігровому закладі

У Луцьку чоловік пограбував жінку в ігровому закладі
В закладі «Спорт-Лото», що на проспекті Відродження обласного центру Волині, чоловік викрав з гаманця у жінки дві тисячі гривень. За цей злочин йому присудили умовне покарання терміном на два роки.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час судового засідання встановили, що 31 жовтня 2018 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в обідню пору знаходився в закладі «Спорт-Лото», що на Відродження, 39 у Луцьку. Так, чоловік відкрито викрав зі столу гаманець, а потім, відштовхнувши потерпілу, витягнув з гаманця дві тисячі гривень.

Обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю.

Таким чином, суд визнав його винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, проте змінив покарання на умовне терміном на два роки.

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Теги: спорт-лото, крадіжка, Луцьк
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