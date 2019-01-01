Покарають львівських ультрас, які влаштували погром на луцькому «Авангарді»

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна під час футбольного матчу на стадіоні «Авангард» у Луцьку.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо,Ввечері, під час футбольного матчу між командами «Волинь» та «Карпати» на стадіоні «Авангард» вболівальники львівського футбольного клубу зривали з трибун сидіння та підпалювали їх. Вогонь загасили працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, ніхто з людей не постраждав.Поліція за фактом умисного пошкодження майна проводить досудове розслідування в ході якого будуть встановленні всі обставини кримінального правопорушення та особи причетні до його скоєння.Санкція статті визначає покарання у вигляді, зокрема, штрафу, чи громадських або виправних робіт. Найсуворіше покарання – обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.