Покарають львівських ультрас, які влаштували погром на луцькому «Авангарді»
Сьогодні, 14:47
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна під час футбольного матчу на стадіоні «Авангард» у Луцьку.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, інцидент трапився 8 червня.
Ввечері, під час футбольного матчу між командами «Волинь» та «Карпати» на стадіоні «Авангард» вболівальники львівського футбольного клубу зривали з трибун сидіння та підпалювали їх. Вогонь загасили працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, ніхто з людей не постраждав.
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Поліція за фактом умисного пошкодження майна проводить досудове розслідування в ході якого будуть встановленні всі обставини кримінального правопорушення та особи причетні до його скоєння.
Санкція статті визначає покарання у вигляді, зокрема, штрафу, чи громадських або виправних робіт. Найсуворіше покарання – обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, інцидент трапився 8 червня.
Ввечері, під час футбольного матчу між командами «Волинь» та «Карпати» на стадіоні «Авангард» вболівальники львівського футбольного клубу зривали з трибун сидіння та підпалювали їх. Вогонь загасили працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, ніхто з людей не постраждав.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
Поліція за фактом умисного пошкодження майна проводить досудове розслідування в ході якого будуть встановленні всі обставини кримінального правопорушення та особи причетні до його скоєння.
Санкція статті визначає покарання у вигляді, зокрема, штрафу, чи громадських або виправних робіт. Найсуворіше покарання – обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Волинь» може зіграти ще один матч за вихід до Прем'єр-Ліги, – Тлумак
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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