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Покарають львівських ультрас, які влаштували погром на луцькому «Авангарді»

Покарають львівських ультрас, які влаштували погром на луцькому «Авангарді»
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна під час футбольного матчу на стадіоні «Авангард» у Луцьку.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, інцидент трапився 8 червня.

Ввечері, під час футбольного матчу між командами «Волинь» та «Карпати» на стадіоні «Авангард» вболівальники львівського футбольного клубу зривали з трибун сидіння та підпалювали їх. Вогонь загасили працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, ніхто з людей не постраждав.

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Поліція за фактом умисного пошкодження майна проводить досудове розслідування в ході якого будуть встановленні всі обставини кримінального правопорушення та особи причетні до його скоєння.

Санкція статті визначає покарання у вигляді, зокрема, штрафу, чи громадських або виправних робіт. Найсуворіше покарання – обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.

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Теги: футбол, ультрас, фанат, Луцьк
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