У «LeBruk» – нова оригінальна бруківка*





Нова бруківка «Носталіт» – оригінальної форми та хорошої міцності. Плитка є трьох розмірів: 9х12, 12х12 та 18х12 сантиметрів. Усі ці розміри використовуються одночасно, чим створюють оригінальний візерунок. До того ж, сама бруківка має нетипову форму: знизу – прямокутна, а вгорі – овальна зі «зрізаними» краями, – пише



Плитка «Носталіт» доступна в широкій кольоровій гамі: сіра, червона, чорна, червона, біла, оливкова, жовта.



Ціна залежить від кольору бруківки:



- 205 грн/м2 – сіра,



- 222 грн/м2 – класичні кольори: червона, чорна, оливкова,



- 285 грн/м2 – інші кольори.



«Ця плитка не поступається за міцністю нашим найбільш надійним зразкам. Вона ідеально підходить для тротуарних доріжок та двору. Завдяки оригінальній формі, великому вибору кольорів та можливості комбінувати плитку різних розмірів «Носталіт» допоможе зробити унікальне подвір’я чи доріжку», – розповів начальник виробництва Le Bruk Ігор Констанкевич.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький виробник бруківки – компанія «Le Bruk» запустила лінію із виготовлення нової плитки.Нова бруківка «Носталіт» – оригінальної форми та хорошої міцності. Плитка є трьох розмірів: 9х12, 12х12 та 18х12 сантиметрів. Усі ці розміри використовуються одночасно, чим створюють оригінальний візерунок. До того ж, сама бруківка має нетипову форму: знизу – прямокутна, а вгорі – овальна зі «зрізаними» краями, – пише Перший Плитка «Носталіт» доступна в широкій кольоровій гамі: сіра, червона, чорна, червона, біла, оливкова, жовта.залежить від кольору бруківки:- 205 грн/м2 – сіра,- 222 грн/м2 – класичні кольори: червона, чорна, оливкова,- 285 грн/м2 – інші кольори.«Ця плитка не поступається за міцністю нашим найбільш надійним зразкам. Вона ідеально підходить для тротуарних доріжок та двору. Завдяки оригінальній формі, великому вибору кольорів та можливості комбінувати плитку різних розмірів «Носталіт» допоможе зробити унікальне подвір’я чи доріжку», – розповів начальник виробництва Le BrukДізнатися про «гарячі» знижки на найпопулярнішу бруківку «Цеглинка» можна, натиснувши це посилання

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