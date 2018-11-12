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Сама назбирала та приготувала: на Буковині жінка отруїлася грибами

Сама назбирала та приготувала: на Буковині жінка отруїлася грибами
На Буковині через отруєння грибами госпіталізували жінку.

Про це повідомляє з посиланням на прес-службу управління ДСНС України у Чернівецькій області, – пише УНН.

"7 червня до реанімаційного відділення Сторожинецької центральної районної лікарні з діагнозом гостре отруєння госпіталізували 57-річну жительку міста Сторожинець", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, вона отруїлася грибами, котрі сама назбирала у лісі, приготувала та скуштувала.

Станом на 10 червня потерпілу перевели до інфекційного відділення, вона й надалі знаходиться у лікувальному закладі.

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Теги: гриби, отруєння
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