Сама назбирала та приготувала: на Буковині жінка отруїлася грибами





Про це повідомляє з посиланням на прес-службу управління ДСНС України у Чернівецькій області, – пише



"7 червня до реанімаційного відділення Сторожинецької центральної районної лікарні з діагнозом гостре отруєння госпіталізували 57-річну жительку міста Сторожинець", – йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, вона отруїлася грибами, котрі сама назбирала у лісі, приготувала та скуштувала.



Станом на 10 червня потерпілу перевели до інфекційного відділення, вона й надалі знаходиться у лікувальному закладі.

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