50 луцьких нацгвардійців присягнули на вірність українському народові

На вірність українському народові присягнули півсотні військовослужбовців строкової служби Національної гвардії.Урочистості відбулися на території луцької військової частини 1141. Привітати новобранців прийшли поважні гості, батьки, родичі та близькі, – повідомили у прес-службі військової частини 1141 Національної гвардії України.Ніколи не забувати знакові у житті кожного чоловіка слова військової присяги, наполегливо опановувати нові знання, ази військової науки, гідно нести славне ім’я військовослужбовця Національної гвардії України – саме з такими настановами звернувся до солдатів командир військової частини, підполковник«У військову присягу втілені найвищі почуття українського народу, який довірив мир та спокій і власну долю своїм озброєним захисникам. Виправдати цю довіру, любов і повагу свого народу – почесний обов’язок кожного з вас», - наголосив він.Солдатпереконаний, що служба в армії – обов’язок кожного справжнього чоловіка. Національну гвардію України обрав не випадково. Каже, тут дбають про порядок, дисципліну, відповідально ставляться до служби і виконання своїх обов’язків.З-поміж усіх у строю виділяється одна-єдина жінка. Це. Кілька місяців тому вона підписала контракт. Разом зі строковиками проходила навчальний збір, опановуючи навички з тактичної, вогневої, фізичної та стройової підготовки.«На початках важко було адаптуватися до нових умов, пліч-о-пліч нарівні з чоловіками виконувати певні завдання. Але вони ніколи не залишали мене саму і підтримували: то бронежилет піднесуть, то спорядження допоможуть одягнути. У важкі хвилини завжди розвеселять і розрадять добрим словом. За короткий проміжок часу ми стали справжніми друзями», – зізнається Тетяна Козак.Після складання присяги військовослужбовці пройшли урочистим маршем. Закінчилися урочистості дефіле у виконанні військового оркестру частини.