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У Луцьку шукають свідків аварії, у якій постраждав пішохід

У Луцьку шукають свідків аварії, у якій постраждав пішохід
Свідків аварії, під час якої автівка збила пішохода, розшукують у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

ДТП трапилася 2 червня, приблизно в 11 годині на вулиці Ковельській (поблизу перехрестя вулиці Чернишевського). Водій CHERY Amulet збив пішохода і зник з місця автопригоди.

Потерпілий знаходиться у лікарні - у нього забій ноги та перелом ребра. З його слів, машина була білого або сріблястого кольору.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять звертатися за контактними номерами телефону: 050 25 78 918 або на лінію 102.

Фото - ілюстративне.

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Теги: свідки, аварія, Луцьк
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