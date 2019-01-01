У Луцьку шукають свідків аварії, у якій постраждав пішохід
Сьогодні, 16:11
Свідків аварії, під час якої автівка збила пішохода, розшукують у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
ДТП трапилася 2 червня, приблизно в 11 годині на вулиці Ковельській (поблизу перехрестя вулиці Чернишевського). Водій CHERY Amulet збив пішохода і зник з місця автопригоди.
Потерпілий знаходиться у лікарні - у нього забій ноги та перелом ребра. З його слів, машина була білого або сріблястого кольору.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять звертатися за контактними номерами телефону: 050 25 78 918 або на лінію 102.
Фото - ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
ДТП трапилася 2 червня, приблизно в 11 годині на вулиці Ковельській (поблизу перехрестя вулиці Чернишевського). Водій CHERY Amulet збив пішохода і зник з місця автопригоди.
Потерпілий знаходиться у лікарні - у нього забій ноги та перелом ребра. З його слів, машина була білого або сріблястого кольору.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять звертатися за контактними номерами телефону: 050 25 78 918 або на лінію 102.
Фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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