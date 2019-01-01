Показали, де можна скупатись у Рожищенському районі. ФОТО





Як правило, у кожному населеному пункті є своя водойма, куди люди йдуть охолодитися у спекотні літні дні. Це може бути озеро, річка або ж ставок. Там ніхто не шукає суперумов і золотого пляжу, але омріяна прохолода – гарантована.







Одним з найпопулярніших місць відпочинку біля води у районі є заплава Стиру, яку в народі називають Чебені. Туди зручно дістатися через села Оленівка або Топільне. Біля водойми є невеликий ліс, тож відпочинок часто організовують саме там.







У Рожищі популярним місцем для купання є ставки поблизу Стиру, відомі під назвою Кубані. Тут часто відпочивають діти. Є саморобний дерев'яний пірс. Водойми не назвеш «мрією відпочивальника», але спекотним літом це – доступна альтернатива.







У селі Носачевичі місцеві часто купаються у річці Конопелька. На вихідних тут не дивно побачити й приїжджих людей з навколишніх сіл. Біля річки можна потішитись мальовничою природою.







Жителі сіл Іванівка та Літогоще полюбляють відпочивати на річці Стохід. Сюди ж їдуть відпочивальники з району на вихідні. Часом біля річки розбивають табір на кілька діб. Полюбляють Стохід й рибалки.







Любителі поплавати оцінять річку Стир у селі Навіз. Там досить глибоко, але майстерних плавців це не лякає. На річці часто купаються місцеві жителі. У літній період сюди приходять навіть помитися після важкої роботи у селі.







Рятувальники застерігають: аби відпочинок був безпечним, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил! Зокрема:



- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

- не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

- не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

- не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;

- не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

- температура води повинна бути не нижче +17 °С;

- плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;

- слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру;

- у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!

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