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Волинська пара відзначила «діамантове» весілля

Волинська пара відзначила «діамантове» весілля
Подружжя Семенюків з Шацька відзначили 60-ту річницю весілля.

Про це йдеться у газеті «Новий погляд+», – пише Район.Шацьк.

Життєві дороги Василя Марковича і Антоніни Павлівни перетнулися у 1959 році в Шацьку. Вони стелилися крізь Другу світову війну, жахливу Волинську різанину, повоєнний голод і розруху.

Антоніна Павлівна народилася на Ковельщині, в селі Гончий Брід. навчалася у Луцькому педучилищі. Коли в 1955 році дипломованій вчительці запропонували на вибір роботу в трьох районах Волині, вона обрала Шацьк. Молода вчителька проводила уроки, створила в школі потужну волейбольну команду і танцювальний колектив, сама була активною учасницею художньої самодіяльності.

На одній з репетицій у будинку культури і зустрілися поглядами вчитель фізкультури, який приїхав на роботу в Шацьку школу у 1957 році, і його майбутня дружина Антоніна.

«Це було кохання з першого погляду! Красива, з гарною фігурою, весела, спортивна – Антоніна Павлівна мені відразу сподобалася. Відтоді ми завжди були разом: в школі, на змаганнях, репетиціях, творчих виступах, дозвіллі», – пригадує Василь Маркович.

Якось пара поїхала в рідне село Василя Семенюка – Самійличі – в клуб на танці. І неочікувано навіть для самих себе вирішили узаконити шлюб. Поговорили з секретарем сільської ради, і той ввечері провів спрощену процедуру реєстрації.

У подружжя народилися сини Валентин, Юрій і донька Ольга. Декретну відпустку тоді надавали всього на 1,5 місяця, тому сім’я вимушена була користуватися послугами няні. Заклали фундамент власного дому.

60-ту річницю весілля Василь Маркович і Антоніна Павлівна відзначали в колі найближчих людей, бо саме їх – дітей, внуків, вірних друзів і колег вважають найціннішим надбанням. В них немає особливого секрету сімейного щастя. Він у простих речах: взаєморозумінні, підтримці, терпінні та вмінні прощати одне одному.
Волинська пара відзначила «діамантове» весілля
Волинська пара відзначила «діамантове» весілля
Волинська пара відзначила «діамантове» весілля
Волинська пара відзначила «діамантове» весілля
Волинська пара відзначила «діамантове» весілля

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Теги: весілля, Волинь
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