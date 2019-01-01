Волинські правоохоронці допомогли викрити іноземця, який ввозив в Україну психотропи
Сьогодні, 17:10
Іноземцю, який ввозив в Україну психотропи у особливо великих розмірах, повідомили про підозру.
Чоловіка затримали під час контрабандного переміщення 4500 пігулок психотропів на територію України та подальшої пересилки до одного з регіонів нашої держави, - пише прокуратура Волинської області.
У результаті спільно спланованих прокуратурою Волинської області та слідчим і оперативними підрозділами обласного Управління Служби безпеки України та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ слідчих дій, викрили незаконну діяльність іноземця, який налагодив транскордонну поставку в Україну психотропних речовин у особливо великих розмірах.
Йому повідомили про підозру у вчиненні контрабанди та незаконного придбання й перевезення без мети збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах (кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 309 КК України).
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії задля притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до правопорушення.
Зауважимо, що за вчинення таких злочинів передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Чоловіка затримали під час контрабандного переміщення 4500 пігулок психотропів на територію України та подальшої пересилки до одного з регіонів нашої держави, - пише прокуратура Волинської області.
У результаті спільно спланованих прокуратурою Волинської області та слідчим і оперативними підрозділами обласного Управління Служби безпеки України та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ слідчих дій, викрили незаконну діяльність іноземця, який налагодив транскордонну поставку в Україну психотропних речовин у особливо великих розмірах.
Йому повідомили про підозру у вчиненні контрабанди та незаконного придбання й перевезення без мети збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах (кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 309 КК України).
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії задля притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до правопорушення.
Зауважимо, що за вчинення таких злочинів передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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