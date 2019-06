Від 100 тисяч у місяць: як заробляти більше за всіх в Україні

В Україні серед галузей, у яких пропонують заробітну плату від 100 тисяч гривень – медицина, IT і агропромисловий комплекс. Найчастіше роботодавці шукають претендентів із досвідом роботи від трьох років і hard skills.Про те, хто може претендувати на найвищі зарплати в Україні – у матеріалі OBOZREVATEL В Україні середня зарплата за підсумками квітня зросла до 10,2 тис. грн. Але враховуючи, що статистика показує середнє арифметичне значення, а не медіанне, а левова частка виплати – повністю або частково в конвертах – реальне значення може мати значні відмінності. Наприклад, один із популярних кадрових порталів показує середню заробітну плату в розмірі понад 13 тис. грн."Думаю, для обласних центрів та Києва зарплата від 10 тис. грн – цілком об'єктивна цифра. У невеликих населених пунктах маємо іншу ситуацію. Вакансії там нечасто розміщають на кадрових порталах, тому в цифрі 13 тис., звичайно, не побачили мізерні зарплати в маленьких містах. Хоча, звісно, не можна не відзначити: вакансії на ринку є і їх достатньо, і зарплати тим, хто готовий працювати й показувати результат, теж пропонують гідні", – розповідає HR-експерт Олександр Білоус.За підсумками травня, розповідають OBOZREVATEL аналітики HeadHunter Україна, найбільш грошові вакансії були зі сфер IT, медицина, АПК, маркетингу. Серед тисяч розміщених роботодавцями пропозицій найбільш високооплачувана – стоматолог-ортодонт. За виправлення зубощелепно-лицьових аномалій, вад розвитку і деформацій пообіцяли платити 9 тисяч євро на місяць.На другому місці за підсумками травня з великим відставанням опинилася вакансія з IT – інженеру для розробки систем поведінкового аналізу й класифікації користувачів запропонували заробітну плату від 4 тисяч євро. Ну і трійку лідерів із зарплатою 60 тис. грн потрапила посада директора аграрного підприємства.Що цікаво, якщо спиратися на дані офіційної статистики, то більше за всіх офіційно заробляють пілоти й бортпровідники. В середньому їхній оклад коливається в межах приблизно $1 тис. А вже на другому місці – IT (до 20 тис. грн).Авіаційний транспорт – 26,4 тис. грн;IT – 20,5 тис. грн;Фінансова та страхова діяльність – 19,8 тис. грн;Наукова діяльність – 14,4 тис. грн;Держуправління – 13,3 тис. грн.Експерт із працевлаштування Надія Петрученко пояснює: часто на заробітну плату в межах $2-3 тисяч можуть претендувати українці, які працюють не тільки на український ринок. Наприклад, якщо підприємство займається експортом, або готує продукт для міжнародних компаній."$2-3 тис. на місяць в Україні заробляють фахівці вищого рівня, які працюють у маркетингу, з фінансами і в складних технологічних процесах, тобто інженери. Оскільки ми рухаємося і розвиваємося в сторону європейського сервісу, наприклад, багато хто з наших інженерів отримують сертифікати відповідної міжнародної кваліфікації, тож їхня зарплата зростає. Коли у них є можливість працювати не тільки з національними проектами, а й бути причетними до будь-яких процесів, проектів, які працюють у міжнародних компаніях, то їхня зарплата також може підвищуватися", – пояснила експерт.Найзатребуваніші так звані hard skills, пояснюють аналітики HeadHunter. Це професійні навички, знання іноземних мов, володіння певними програмами і т. д. Для IT-фахівців це навички використання MySQL, Git, JavaScript, Linux, SQL, HTML, CSS. У маркетингу – управління проектами, просування бренду, стратегічний маркетинг. Серед "загальних" затребуваних hard skills: мовна, математична і цифрова (діджитал) компетентність.У той же час Олександр Білоус зазначає: крім здатності виконувати завдання, все більше роботодавців почали звертати увагу на особистісні якості. Якщо раніше були готові найняти "самотню зірку", зараз хочуть "адекватного, який швидко увіллється в колектив і зможе працювати в команді". "Проблема ще в тому, що люди не вміють проходити співбесіду, не дуже розуміють, чого вони хочуть від роботи, мають завищені очікування і пред'являють їх роботодавцю", – додає Білоус.Вчений Лідія Ткаченко додає: далеко не всі програмісти заробляють тисячі доларів і легко знаходять собі роботу. Дослідник також погоджується: наявності винятково професійних навичок – недостатньо. "Знайти роботу і реалізуватися себе в ній – це майже як сім'ю побудувати. Вона повинна і годувати, і приносити задоволення. IT-професія не гарантує, що ти обов'язково будеш багато заробляти. Буває дуже складно. Тільки професія – півсправи, щоб чогось досягти, повинні бути лідерські якості. Зробити кар'єру, маючи тільки професію, в наш час – неможливо. Потрібно мати супутні фактори, включаючи навіть удачу ", – радить вчений.Експерти сходяться на думці: важливо отримати базову освіту, а після доведеться спеціалізуватися і вдосконалювати навички. Ситуація, в якій можна було витратити 5 років на вищу освіту і на цьому закінчити своє навчання – в минулому. Цілком можливо, що вже через 10-15 років більшість працюючих будуть володіти основами програмування."Претенденти, які в травні претендували на найвищі заробітні плати (від 150 тис. грн) декларували наявність таких навичок, як управління проектами, ведення переговорів, організаторські здібності, укладання договорів, робота в команді, project management, бюджетування, підбір персоналу, керівництво колективом. Багато хто з них пишуть про володіння іноземними мовами, зокрема – англійською, німецькою, французькою", – зазначають експерти.