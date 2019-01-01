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У місті на Волині перекриють центральний залізничний переїзд

У місті на Волині перекриють центральний залізничний переїзд
Центральний залізничний переїзд у Рожищі перекриють в зв’язку із ремонтними роботами.

Про це повідомляють на сайті Рожищенської міської ради.

З 8:00 год 12 червня до 17:00 год 13 червня залізничний переїзд 315 км та підходи до нього в Рожищі (вул. Незалежності) будуть тимчасово перекриті у зв'язку з ремонтом колії.

Об'їзд автотранспорту буде здійснюватися через залізничний переїзд 316 км (по вул. Гагаріна).

Мешканців Рожища просять не турбуватись за вимушене перекриття головної транспортної артерії міста та певні незручності під час ремонту. Маршрутки на Луцьк курсуватимуть згідно із графіком руху, але не центральною вулицею Незалежності, а через вулиці Гагаріна і Граничну. Цей же маршрут рекомендований і для інших видів транспорту.


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Теги: Рожище, залізничний переїзд, перекриття
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