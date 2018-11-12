У місті на Волині хочуть підняти тарифи на захоронення відходів
Сьогодні, 21:14
Виконавчий комітет планує збільшити вартість послуг із захоронення твердих побутових відходів.
Про це йдеться у проекті рішення виконкому Ковельської міської ради, засідання якого відбудеться у четвер, 13 червня, о 10 годині, - пише Район.Ковель.
Підняти тарифи місцева влада хоче у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та росту цін на паливо, з метою уникнення збитковості КП «Добробут». З відповідним листом керівництво комунального підприємства звернулося 29 травня до міського голови Олега Кіндера.
У проекті йдеться про внесення змін до попереднього рішення виконавчого комітету від 9 березня 2017 року № 94.
Пропонуються нові ціни за 1 кубометр захоронення твердих побутових відходів (з ПДВ): для населення – 9,89 гривень (нині – 7,37 гривень), для бюджетних організацій – 9,38 гривень (7,43 гривень), для інших споживачів – 10,30 гривень (8,34 гривень).
Якщо виконком проголосує за даний проект рішення, то нові тарифи вступають в дію з 1 липня 2019 року.
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Про це йдеться у проекті рішення виконкому Ковельської міської ради, засідання якого відбудеться у четвер, 13 червня, о 10 годині, - пише Район.Ковель.
Підняти тарифи місцева влада хоче у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та росту цін на паливо, з метою уникнення збитковості КП «Добробут». З відповідним листом керівництво комунального підприємства звернулося 29 травня до міського голови Олега Кіндера.
У проекті йдеться про внесення змін до попереднього рішення виконавчого комітету від 9 березня 2017 року № 94.
Пропонуються нові ціни за 1 кубометр захоронення твердих побутових відходів (з ПДВ): для населення – 9,89 гривень (нині – 7,37 гривень), для бюджетних організацій – 9,38 гривень (7,43 гривень), для інших споживачів – 10,30 гривень (8,34 гривень).
Якщо виконком проголосує за даний проект рішення, то нові тарифи вступають в дію з 1 липня 2019 року.
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