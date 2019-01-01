Стінка на стінку: на Миколаївщині селяни влаштували побоїще з таксистами. ВІДЕО





Про це детально йдеться в сюжеті



Коли їх витягав із салону, з сільського бару вийшло два десятки місцевих чоловіків. Вони відгамселили таксиста, потрощили і машину. Побитий водій викликав підмогу і у село приїхало з сотню таксистів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усе розпочалося з того, що двоє парубків з села викликали таксі, щоб поїхати до Миколаєва. Дорогою почали палити у салоні, на зауваження водія не зважали, тому той розвернувся і відвіз пасажирів назад у село.Про це детально йдеться в сюжеті ТСН Коли їх витягав із салону, з сільського бару вийшло два десятки місцевих чоловіків. Вони відгамселили таксиста, потрощили і машину. Побитий водій викликав підмогу і у село приїхало з сотню таксистів.

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