Стінка на стінку: на Миколаївщині селяни влаштували побоїще з таксистами. ВІДЕО
Сьогодні, 21:52
Усе розпочалося з того, що двоє парубків з села викликали таксі, щоб поїхати до Миколаєва. Дорогою почали палити у салоні, на зауваження водія не зважали, тому той розвернувся і відвіз пасажирів назад у село.
Про це детально йдеться в сюжеті ТСН.
Коли їх витягав із салону, з сільського бару вийшло два десятки місцевих чоловіків. Вони відгамселили таксиста, потрощили і машину. Побитий водій викликав підмогу і у село приїхало з сотню таксистів.
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Про це детально йдеться в сюжеті ТСН.
Коли їх витягав із салону, з сільського бару вийшло два десятки місцевих чоловіків. Вони відгамселили таксиста, потрощили і машину. Побитий водій викликав підмогу і у село приїхало з сотню таксистів.
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