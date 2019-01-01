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Стінка на стінку: на Миколаївщині селяни влаштували побоїще з таксистами. ВІДЕО

Стінка на стінку: на Миколаївщині селяни влаштували побоїще з таксистами. ВІДЕО
Усе розпочалося з того, що двоє парубків з села викликали таксі, щоб поїхати до Миколаєва. Дорогою почали палити у салоні, на зауваження водія не зважали, тому той розвернувся і відвіз пасажирів назад у село.

Про це детально йдеться в сюжеті ТСН.

Коли їх витягав із салону, з сільського бару вийшло два десятки місцевих чоловіків. Вони відгамселили таксиста, потрощили і машину. Побитий водій викликав підмогу і у село приїхало з сотню таксистів.


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Теги: побоїще, селяни, таксисти
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