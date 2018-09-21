Стало відомо, звідки почнуть ремонтувати проспект Волі





Про це у коментарі власкору Юрій Крась.



Чиновник зазначив, що наразі відбувається експертиза проекту капітального ремонту проспекту Волі. Потім він пройде тендерну процедуру. І вже через один місяць, коли стане відомо переможця тендеру, можна буде говорити про початок ремонтних робіт.



"Ремонт проспекту Волі розрахований на два роки. Там великий обсяг робіт. Цього року ми не будемо, скоріше всього, чіпати проїжджу частину. Хочемо відремонтувати тротуари з лівого боку від вулиці Шопена до Київського майдану. Також проведуть заміну мереж", - пояснив Юрій Крась.



Щодо відновлення фонтану на Театральному майдані, то посадовець зазначив, що наразі йому нічого про це невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2019 році заплановано відремонтувати пішохідну частину проспекту Волі та замінити мережі.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор Департаменту ЖКГ Луцької міськрадиЧиновник зазначив, що наразі відбувається експертиза проекту капітального ремонту проспекту Волі. Потім він пройде тендерну процедуру. І вже через один місяць, коли стане відомо переможця тендеру, можна буде говорити про початок ремонтних робіт."Ремонт проспекту Волі розрахований на два роки. Там великий обсяг робіт. Цього року ми не будемо, скоріше всього, чіпати проїжджу частину. Хочемо відремонтувати тротуари з лівого боку від вулиці Шопена до Київського майдану. Також проведуть заміну мереж", - пояснив Юрій Крась.Щодо відновлення фонтану на Театральному майдані, то посадовець зазначив, що наразі йому нічого про це невідомо.

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