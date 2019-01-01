11 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження директор модельного агентства Марина Занюк (на фото).
Вітаємо її зі святом, бажаємо здоров'я, натхнення й успіхів у роботі.
Іменинники 11 червня – чоловіки з ім’ям Іван.
Зичимо їм радості, любові й життєвих перемог.
У цей день 1963 року згідно з рішенням виконавчого комітету Волинської обласної ради депутатів трудящих було засноване Ківерцівське медичне училище.
Зараз це – Ківерцівський медичний коледж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вітаємо її зі святом, бажаємо здоров'я, натхнення й успіхів у роботі.
Іменинники 11 червня – чоловіки з ім’ям Іван.
Зичимо їм радості, любові й життєвих перемог.
У цей день 1963 року згідно з рішенням виконавчого комітету Волинської обласної ради депутатів трудящих було засноване Ківерцівське медичне училище.
Зараз це – Ківерцівський медичний коледж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Одесі сталася пожежа у психіатричній лікарні: є загиблі і постраждалі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 00:22
11 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Стало відомо, звідки почнуть ремонтувати проспект Волі
10 червень, 23:41
Юридичні консультації тепер можна буде отримати в луцькому ЦНАПі
10 червень, 22:46