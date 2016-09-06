Луцькі спортсмени з Університету третього віку привезли з Польщі 18 медалей. ВІДЕО

Оксана Степанюк.



У командному заліку на 11-й міжнародній олімпіаді людей старшого віку команда виборола 3-те місце.



58-річний В’ячеслав Березін та 61-річна Людмила Леонтіва разом приїхали до луцького парку на тренування. В’ячеслав розповідає, з Людмилою одружені 15 років. Відтоді тренуються разом. Людмила каже - велосипедні подорожі та спорт невід’ємна частина їхнього життя. Щоразу подружжя долає відстань не менше 30 кілометрів за тренування. Себе називають спортсменами аматорами.



Два останні місяці, розповідають, посилено тренувалися. Готувались до міжнародної олімпіади університетів третього віку. Це - спортивні змагання людей за 50.



З міжнародних змагань у Польщі подружжя повернулися з медалями. Людмила у своїй віковій категорії, на дистанції крос-кантрі виборола срібло. В’ячеслав привіз додому бронзову медаль. Обоє учасники волинської громадської організації "Університет третього віку".



Разом з Людмилою та В’ячеславом до Польщі на змагання їздили 3 десятки лучан. Нині у міській бібліотеці №10, усі спортсмени університету третього віку вперше зустрілися після змагань.



В’ячеслав та Людмила показують нагороди. Луцька команда серед 70 збірних з Польщі та Австрії посіла третє місце у командному заліку, - каже голова центру освіти університету Оксана Степанюк.



Наступного року розповів В’ячеслав Березін планує принести команді олімпійське золото. Подружжя вже почали готуватись до 12-х міжнародних змагань серед університетів третього віку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 медалей привезли з Польщі луцькі спортсмени з Університету третього віку. Про це розповіла Суспільному голова центруУ командному заліку на 11-й міжнародній олімпіаді людей старшого віку команда виборола 3-те місце.58-річнийта 61-річнаразом приїхали до луцького парку на тренування. В’ячеслав розповідає, з Людмилою одружені 15 років. Відтоді тренуються разом. Людмила каже - велосипедні подорожі та спорт невід’ємна частина їхнього життя. Щоразу подружжя долає відстань не менше 30 кілометрів за тренування. Себе називають спортсменами аматорами.Два останні місяці, розповідають, посилено тренувалися. Готувались до міжнародної олімпіади університетів третього віку. Це - спортивні змагання людей за 50.З міжнародних змагань у Польщі подружжя повернулися з медалями. Людмила у своїй віковій категорії, на дистанції крос-кантрі виборола срібло. В’ячеслав привіз додому бронзову медаль. Обоє учасники волинської громадської організації "Університет третього віку".Разом з Людмилою та В’ячеславом до Польщі на змагання їздили 3 десятки лучан. Нині у міській бібліотеці №10, усі спортсмени університету третього віку вперше зустрілися після змагань.В’ячеслав та Людмила показують нагороди. Луцька команда серед 70 збірних з Польщі та Австрії посіла третє місце у командному заліку, - каже голова центру освіти університету Оксана Степанюк.Наступного року розповів В’ячеслав Березін планує принести команді олімпійське золото. Подружжя вже почали готуватись до 12-х міжнародних змагань серед університетів третього віку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію