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У Харкові обірвався міст з людьми. ВІДЕО

У Харкові обірвався міст з людьми. ВІДЕО
Відпочивальники розгойдували канатний міст, і він не витримав. Люди впали у воду разом з ним. Обійшлося без жертв.

На харківському пляжі обірвався і впав у воду канатний міст, на якому перебували відпочивальники. Інцидент стався в неділю, 9 червня, відповідне відео очевидці виклали в соцмережі, - пише Кореспондент.

За словами очевидців, на Журавлівському водосховищі група відпочивальників забралася на канатний міст і почала його розгойдувати. Конструкція не витримала і впала разом з людьми. Ніхто не постраждав, кілька людей відбулися подряпинами та синцями.

На цей міст зазвичай пропускали обмежену кількість людей, щоб не перевантажувати спорудження. Але в неділю на пляжі не було охорони.

"Зазвичай на міст пускали не більше чотирьох осіб, але сьогодні охорона була відсутня, і відвідувачі вирішили відірватися сповна", - прокоментував подію свідок.


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Теги: Харків, пляж, міст. обірвався
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