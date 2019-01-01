У Харкові обірвався міст з людьми. ВІДЕО





На харківському пляжі обірвався і впав у воду канатний міст, на якому перебували відпочивальники. Інцидент стався в неділю, 9 червня, відповідне відео очевидці виклали в соцмережі, - пише



За словами очевидців, на Журавлівському водосховищі група відпочивальників забралася на канатний міст і почала його розгойдувати. Конструкція не витримала і впала разом з людьми. Ніхто не постраждав, кілька людей відбулися подряпинами та синцями.



На цей міст зазвичай пропускали обмежену кількість людей, щоб не перевантажувати спорудження. Але в неділю на пляжі не було охорони.



"Зазвичай на міст пускали не більше чотирьох осіб, але сьогодні охорона була відсутня, і відвідувачі вирішили відірватися сповна", - прокоментував подію свідок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відпочивальники розгойдували канатний міст, і він не витримав. Люди впали у воду разом з ним. Обійшлося без жертв.На харківському пляжі обірвався і впав у воду канатний міст, на якому перебували відпочивальники. Інцидент стався в неділю, 9 червня, відповідне відео очевидці виклали в соцмережі, - пише Кореспондент За словами очевидців, на Журавлівському водосховищі група відпочивальників забралася на канатний міст і почала його розгойдувати. Конструкція не витримала і впала разом з людьми. Ніхто не постраждав, кілька людей відбулися подряпинами та синцями.На цей міст зазвичай пропускали обмежену кількість людей, щоб не перевантажувати спорудження. Але в неділю на пляжі не було охорони."Зазвичай на міст пускали не більше чотирьох осіб, але сьогодні охорона була відсутня, і відвідувачі вирішили відірватися сповна", - прокоментував подію свідок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію