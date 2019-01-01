На Волині орудують шахраї, які нібито чистять кондиціонери. ФОТО





Про це Олександр Гордійчук.



В липні минулого року троє чоловіків у Луцьку представлялися працівниками компаній «Техно Модуль», «Єврокліма» та «Ваш майстер», імітували активну діяльність – робили те, чим не займаються сервісні інженери, оббріхували людей. Чоловіків здали в поліцію, виписали їм штраф та й усе. Сьогодні псевдо-майстри їздять по всій Волині та заробляють на чистках кондиціонерів.





Такі випадки, каже Олександр Гордійчук, зафіксували вже у Ківерцях, Рожищі, Любомлі, Любешеві, Камені-Каширську, Ковелі та Луцьку. Чоловіки їздять по двоє-троє напідпитку та ніби надають послуги фірм, які обслуговують обладнання.



«Нещодавно партнер із Ковеля з фірми «Тепло і Холод» здав цих шахраїв у поліцію. Ковельський відділ поліції не вбачає у цьому склад злочину. Хлопці представляються працівниками тих фірм, які діють у місті і роблять псевдороботу. Якщо нема ніяких фірм, то представляються «Техно Модулем». Тому що «Техно Модуль» знають по всій області і нам довіряють», – зауважив Гордійчук.





Зі слів Олександра Гордійчука, чоловіки не мають ніяких інструментів, автомобілів та спецодягу. Їздять в основному маршрутками, проте часто й на Mercedes 124, каже керівник з розвитку компанії «Техно Модуль».



«Люди вірять їм та платять гроші за роботу. Деякі наші клієнти передзвонюють і питають, чи то наші люди. Тому ми хочемо донести, що ці люди не з нашої фірми, і вони не надають якісні послуги», – наголосив Олександр Гордійчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області орудують шахраї, які ніби очищають сітки під кондиціонерами на підприємствах, магазинах та беруть за це гроші у власників. Насправді, псевдо-майстри чистять сіточки, які ловлять пил та волосся.Про це Бізнес.Район розповів керівник з розвитку компанії «Техно Модуль»В липні минулого року троє чоловіків у Луцьку представлялися працівниками компаній «Техно Модуль», «Єврокліма» та «Ваш майстер», імітували активну діяльність – робили те, чим не займаються сервісні інженери, оббріхували людей. Чоловіків здали в поліцію, виписали їм штраф та й усе. Сьогодні псевдо-майстри їздять по всій Волині та заробляють на чистках кондиціонерів.Такі випадки, каже Олександр Гордійчук, зафіксували вже у Ківерцях, Рожищі, Любомлі, Любешеві, Камені-Каширську, Ковелі та Луцьку. Чоловіки їздять по двоє-троє напідпитку та ніби надають послуги фірм, які обслуговують обладнання.«Нещодавно партнер із Ковеля з фірми «Тепло і Холод» здав цих шахраїв у поліцію. Ковельський відділ поліції не вбачає у цьому склад злочину. Хлопці представляються працівниками тих фірм, які діють у місті і роблять псевдороботу. Якщо нема ніяких фірм, то представляються «Техно Модулем». Тому що «Техно Модуль» знають по всій області і нам довіряють», – зауважив Гордійчук.Зі слів Олександра Гордійчука, чоловіки не мають ніяких інструментів, автомобілів та спецодягу. Їздять в основному маршрутками, проте часто й на Mercedes 124, каже керівник з розвитку компанії «Техно Модуль».«Люди вірять їм та платять гроші за роботу. Деякі наші клієнти передзвонюють і питають, чи то наші люди. Тому ми хочемо донести, що ці люди не з нашої фірми, і вони не надають якісні послуги», – наголосив Олександр Гордійчук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію