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Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
ТОВ «Кроноспан УА» в Нововолинську розширюється: активно йдуть будівельні роботи нової лінії із виробництва орієнтованостружкової плити (OSB), а також будівництво лінії із розпилу та пакування деревини.

ДронБуга з 2015 року слідкує за діяльністю заводу та кілька разів у 2019 літав над будівництвом. Масштаби будівництва, яке триває на сьогодні, та яким був завод-гігант чотири роки тому, можна побачити з висоти пташиного польоту. Про це пише БУГ.

Нагадаємо, передбачено нове будівництво комплексу будівель і споруд із встановленням нових та дооснащенням існуючих виробничих ліній деревообробного підприємства на вулиці Луцькій, 20, про що БУГ повідомляв 10-го жовтня 2018 року.

Ціллю планованої діяльності є будівництво лінії із виробництва орієнтованостружкової плити (OSB), що являє собою багатошаровий листовий композиційний матеріал, що складається з деревинної стружки, склеєної смолами відповідно до ДСТУ EN 300:2008 «Плити деревостружкові з орієнтованою стружкою», а також будівництво лінії із розпилу та пакування деревини.



На громадських слуханнях, які відбулися 11-го жовтня 2018 року розповіли про планову діяльність підприємства. На обговореннях було близько 50-ти чоловік, серед яких більшість – працівники «Кроноспану». Були також представники депутатського корпусу Нововолинської міської ради та депутат Волинської облради Борис Бабійчук. До речі, Бабійчук єдиний (разом з дружиною Оксаною Бабійчук), хто подавав письмові зауваження та пропозиції до планової діяльності підприємства.

Представники «Кроноспану» зазначали, що буде встановлено два нових фільтри: встановлення мокрого електростатичного пилоочисника на дільниці висушування стружки та дооснащення дільниці висушування стружки ДСП з влаштуванням вологого електростатичного фільтру.

Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Додамо, що проектними рішеннями передбачено:

будівництво лінії із виробництва та складування OSB: повний комплекс будівель, споруд, технологічного обладнання, технологічних площадок, доріг, благоустрою для забезпечення технологічних потреб;
будівництво лінії із розпилу та пакування деревини: повний комплекс будівель, споруд, зовнішнього технологічного обладнання, технологічних площадок, доріг, благоустрою для забезпечення технологічних потреб;
будівництво сушильних камер, для висушування брусків (заготовок) та парогенератора;
встановлення автоклаву для колорування брусків (заготовок); будівництво майстерні для обслуговування технологічного обладнання підприємства з станцією обслуговування транспортних засобів на 4 пости;
дооснащення дільниці висушування стружки ДСП із влаштуванням мокрого електростатичного пилоочисника;
перенесення комплексу існуючої автозаправної станції з резервуарами палива; будівництво наземних протипожежних резервуарів запасу води з насосною станцію;
будівництво водойм-відстійників поверхневих стоків з локальними очисними спорудами.

Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Європейський банк реконструкції та розвитку на своєму сайті повідомив, що організовує синдикований кредит на суму 116 млн євро для виробника листових матеріалів на підставі деревини «Кроноспан УА».

Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

“Кошти будуть інвестовані в нові виробничі потужності, що відповідають стандартам і нормам ЄС. Компанія планує розширити своє виробництво в Україні за рахунок будівництва нового заводу в Нововолинську. Спеціалізоване енергоефективне обладнання, включаючи котел на біомасі потужністю 45 МВт, новий трансформатор і новий електрофільтр, забезпечать альтернативне рішення для електропостачання і дозволить скоротити втрати енергії і викиди пилу”, – йдеться в повідомленні.

Очікується, що нове виробництво продукції з високою доданою вартістю сприятиме заміщенню імпорту орієнтовано-стружкових плит (OSB) та збільшення експорту з України на загальний ринок ЄС і в інші країни.
Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

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Теги: завод, Кроноспан, Нововолинськ, будівництво
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