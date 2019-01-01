«Я не здамся без бою», – Тарас Шкітер зробив гучну заяву

Луцький журналістне балотуватиметься у нардепи від партії «Голос».Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.«Не встиг я заявити, що йду в політику, як на мене вилилися тонни бруду, звинувачували у непатріотичності та недостатній любові до України. Запевняю: це відверто маніпулятивна, та брехлива інформація!» – йдеться у дописі.«Проте не шкодували грошей і сил ті, хто не хоче приходу до влади молодих політиків. Тому ця брехня так широко розійшлася просторами інтернету, що для її повного спростування потрібно багато часу. А його зараз немає.Не секрет, що партія«Голос» висунула мене кандидатом в депутати в мажоритарному виборчому окрузі із центром у Луцьку. Але ці маніпуляції кидають тінь і на саму партію», – пише журналіст.Тому Тарас Шкітер вирішив, що не буде подавати документів на для реєстрації від партії «Голос», щоб «брехлива інформація не зашкодила Святослав Вакарчук та його команді на прийдешніх виборах».«Але я не здамся без бою з маніпуляціями та неправдою!» – підкреслив Тарас Шкітер.