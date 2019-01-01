«Я не здамся без бою», – Тарас Шкітер зробив гучну заяву
Сьогодні, 08:52
Луцький журналіст Тарас Шкітер не балотуватиметься у нардепи від партії «Голос».
Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.
«Не встиг я заявити, що йду в політику, як на мене вилилися тонни бруду, звинувачували у непатріотичності та недостатній любові до України. Запевняю: це відверто маніпулятивна, та брехлива інформація!» – йдеться у дописі.
«Проте не шкодували грошей і сил ті, хто не хоче приходу до влади молодих політиків. Тому ця брехня так широко розійшлася просторами інтернету, що для її повного спростування потрібно багато часу. А його зараз немає.
Не секрет, що партія Святослава Вакарчука «Голос» висунула мене кандидатом в депутати в мажоритарному виборчому окрузі із центром у Луцьку. Але ці маніпуляції кидають тінь і на саму партію», – пише журналіст.
Тому Тарас Шкітер вирішив, що не буде подавати документів на для реєстрації від партії «Голос», щоб «брехлива інформація не зашкодила Святослав Вакарчук та його команді на прийдешніх виборах».
«Але я не здамся без бою з маніпуляціями та неправдою!» – підкреслив Тарас Шкітер.
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Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.
«Не встиг я заявити, що йду в політику, як на мене вилилися тонни бруду, звинувачували у непатріотичності та недостатній любові до України. Запевняю: це відверто маніпулятивна, та брехлива інформація!» – йдеться у дописі.
«Проте не шкодували грошей і сил ті, хто не хоче приходу до влади молодих політиків. Тому ця брехня так широко розійшлася просторами інтернету, що для її повного спростування потрібно багато часу. А його зараз немає.
Не секрет, що партія Святослава Вакарчука «Голос» висунула мене кандидатом в депутати в мажоритарному виборчому окрузі із центром у Луцьку. Але ці маніпуляції кидають тінь і на саму партію», – пише журналіст.
Тому Тарас Шкітер вирішив, що не буде подавати документів на для реєстрації від партії «Голос», щоб «брехлива інформація не зашкодила Святослав Вакарчук та його команді на прийдешніх виборах».
«Але я не здамся без бою з маніпуляціями та неправдою!» – підкреслив Тарас Шкітер.
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