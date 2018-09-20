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У Луцькраді представили нових керівників підрозділів

У Луцькраді представили нових керівників підрозділів
У Луцькій міській раді представили нових керівників деяких структурних підрозділів мерії, а також головного патрульного Волині.

Про це йшлося сьогодні, 11 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.

Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт представив, зокрема, нового директора департаменту економічної політики Бориса Смаля, начальницю відділу екології Оксану Тарабанюк, а також очільника управління патрульної поліції Волинської області Андрія Крутня.

«Хочу всім призначеним керівникам побажати успішної роботи на благо громади міста і в нести в роботу підпорядкованих підрозділів щось нове, креативне. Лучани хочуть результатів», – сказав Григорій Пустовіт.

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Теги: призначення, Луцькрада
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