У Луцькраді представили нових керівників підрозділів
Сьогодні, 08:40
У Луцькій міській раді представили нових керівників деяких структурних підрозділів мерії, а також головного патрульного Волині.
Про це йшлося сьогодні, 11 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.
Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт представив, зокрема, нового директора департаменту економічної політики Бориса Смаля, начальницю відділу екології Оксану Тарабанюк, а також очільника управління патрульної поліції Волинської області Андрія Крутня.
«Хочу всім призначеним керівникам побажати успішної роботи на благо громади міста і в нести в роботу підпорядкованих підрозділів щось нове, креативне. Лучани хочуть результатів», – сказав Григорій Пустовіт.
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Про це йшлося сьогодні, 11 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.
Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт представив, зокрема, нового директора департаменту економічної політики Бориса Смаля, начальницю відділу екології Оксану Тарабанюк, а також очільника управління патрульної поліції Волинської області Андрія Крутня.
«Хочу всім призначеним керівникам побажати успішної роботи на благо громади міста і в нести в роботу підпорядкованих підрозділів щось нове, креативне. Лучани хочуть результатів», – сказав Григорій Пустовіт.
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