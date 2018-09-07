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Ремонт проспекту Волі у Луцьку коштуватиме майже 72 мільйони

Ремонт проспекту Волі у Луцьку коштуватиме майже 72 мільйони
Протягом двох років у Луцьку мають намір відремонтувати дорожнє покриття на проспекті Волі.

Про це йшлося сьогодні, 11 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.

В.о. директора департаменту житлово-комунального господарства Надія Календа розповіла, що ремонт проспекту Волі до Київського майдану коштуватиме 71 мільйон 600 тисяч гривень. Робота, за словами посадовиці, розрахована на два роки.

Нагадаємо, у 2019 році запланували відремонтувати пішохідну частину проспекту Волі та замінити мережі.

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Теги: ремонт, благоустрій, Луцьк
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