Ремонт проспекту Волі у Луцьку коштуватиме майже 72 мільйони
Сьогодні, 08:57
Протягом двох років у Луцьку мають намір відремонтувати дорожнє покриття на проспекті Волі.
Про це йшлося сьогодні, 11 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.
В.о. директора департаменту житлово-комунального господарства Надія Календа розповіла, що ремонт проспекту Волі до Київського майдану коштуватиме 71 мільйон 600 тисяч гривень. Робота, за словами посадовиці, розрахована на два роки.
Нагадаємо, у 2019 році запланували відремонтувати пішохідну частину проспекту Волі та замінити мережі.
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Про це йшлося сьогодні, 11 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.
В.о. директора департаменту житлово-комунального господарства Надія Календа розповіла, що ремонт проспекту Волі до Київського майдану коштуватиме 71 мільйон 600 тисяч гривень. Робота, за словами посадовиці, розрахована на два роки.
Нагадаємо, у 2019 році запланували відремонтувати пішохідну частину проспекту Волі та замінити мережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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