Волинянина побили в парку Івано-Франківська
Сьогодні, 09:48
У франківському парку побили волинянина.
Про це стало відомо сьогодні, 11 червня, під час оперативної наради в міського голови Руслана Марцінківа, - пише Галицький кореспондент.
Директор КП «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк розповіла про те, що в міському парку необхідні патрулі, щоб ті стежили за порядком.
За її словами, вчора в парку побили 23-річного волинянина. І це показує, що охорона у цьому місці дуже потрібно.
Мовляв, на виклики навіть патрульна поліція не завжди швидко їде. Також посадовиця наголосила, що після 20 години в парку страшно гуляти, бо там люди ще й часто гуляють із собаками без намордників.
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Про це стало відомо сьогодні, 11 червня, під час оперативної наради в міського голови Руслана Марцінківа, - пише Галицький кореспондент.
Директор КП «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк розповіла про те, що в міському парку необхідні патрулі, щоб ті стежили за порядком.
За її словами, вчора в парку побили 23-річного волинянина. І це показує, що охорона у цьому місці дуже потрібно.
Мовляв, на виклики навіть патрульна поліція не завжди швидко їде. Також посадовиця наголосила, що після 20 години в парку страшно гуляти, бо там люди ще й часто гуляють із собаками без намордників.
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