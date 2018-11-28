Сьогодні поховають пілотів, які загинули в авіакатастрофі на Рівненщині





Про це повідомляє



“В понеділок 10 червня о 20.00 год відбудеться зустріч загиблих хлопців на початку міста Броди в районі Червоних казарм. О 21.00 год буде проведений парастас в церкві Пресвятої Богородиці Покровительки України (біля військової частини). З ранку 11 червня о 08.00 год розпочнеться молебень та прощання в клубі військової частини, після чого відбудеться поховання військовослужбовців.” – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, пізно ввечері у середу, 29 травня, під час учбово-тренувального польоту біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області розбився військовий вертоліт Мі-8. Загинули командир військової частини полковник Мазепа Ігор Ярославович, льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович, бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович та бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 11 червня, поховають пілотів, які з агинули в результаті авіакатастрофи вертольота Мі-8 29 травня на Рівненщині.Про це повідомляє Укрінформ з посиланнням на TРК Бpoди.“В понеділок 10 червня о 20.00 год відбудеться зустріч загиблих хлопців на початку міста Броди в районі Червоних казарм. О 21.00 год буде проведений парастас в церкві Пресвятої Богородиці Покровительки України (біля військової частини). З ранку 11 червня о 08.00 год розпочнеться молебень та прощання в клубі військової частини, після чого відбудеться поховання військовослужбовців.” – йдеться у повідомленні.Нагадаємо, пізно ввечері у середу, 29 травня, під час учбово-тренувального польоту біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області розбився військовий вертоліт Мі-8. Загинули командир військової частини полковник, льотчик-штурман старший лейтенант, бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Рта бортовий авіаційний технік старший лейтенант

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