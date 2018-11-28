вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сьогодні поховають пілотів, які загинули в авіакатастрофі на Рівненщині

Сьогодні поховають пілотів, які загинули в авіакатастрофі на Рівненщині
У вівторок, 11 червня, поховають пілотів, які загинули в результаті авіакатастрофи вертольота Мі-8 29 травня на Рівненщині.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланнням на TРК Бpoди.

“В понеділок 10 червня о 20.00 год відбудеться зустріч загиблих хлопців на початку міста Броди в районі Червоних казарм. О 21.00 год буде проведений парастас в церкві Пресвятої Богородиці Покровительки України (біля військової частини). З ранку 11 червня о 08.00 год розпочнеться молебень та прощання в клубі військової частини, після чого відбудеться поховання військовослужбовців.” – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пізно ввечері у середу, 29 травня, під час учбово-тренувального польоту біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області розбився військовий вертоліт Мі-8. Загинули командир військової частини полковник Мазепа Ігор Ярославович, льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович, бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович та бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пілоти, поховання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні поховають пілотів, які загинули в авіакатастрофі на Рівненщині
Сьогодні, 10:13
У «ПортCity» відбудеться «Свято морозива»*
Сьогодні, 10:03
Волинянина побили в парку Івано-Франківська
Сьогодні, 09:48
На Волині рятували людину, яку вкусила гадюка
Сьогодні, 09:35
11 червня: чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:29
Схожі новини
Легендарного дисидента з Волині поховали на меморіальному цвинтарі на Львівщині Легендарного дисидента з Волині поховали на меморіальному цвинтарі на Львівщині
21 квітень, 22:31
Загинув у день народження: Луцьк попрощався з воїном Віктором Лахаєм. ФОТОРЕПОРТАЖ Загинув у день народження: Луцьк попрощався з воїном Віктором Лахаєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
28 листопад, 2018, 13:25
У Луцьку прощаються з загиблим на Сході Героєм Віктором Лахаєм. ФОТО У Луцьку прощаються з загиблим на Сході Героєм Віктором Лахаєм. ФОТО
28 листопад, 2018, 10:21
На Волині зустріли тіло загиблого Героя На Волині зустріли тіло загиблого Героя
28 листопад, 2018, 08:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Просять допомогти коштами на поховання молодого хлопця з Луцька, який загинув у страшній аварії
10 червень, 11:40
 1
Сьогодні поховають пілотів, які загинули в авіакатастрофі на Рівненщині
Сьогодні, 10:13
 0
У «ПортCity» відбудеться «Свято морозива»*
Сьогодні, 10:03
 0
Волинянина побили в парку Івано-Франківська
Сьогодні, 09:48
 0
На Волині рятували людину, яку вкусила гадюка
Сьогодні, 09:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿