Сьогодні поховають пілотів, які загинули в авіакатастрофі на Рівненщині
Сьогодні, 10:13
У вівторок, 11 червня, поховають пілотів, які загинули в результаті авіакатастрофи вертольота Мі-8 29 травня на Рівненщині.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланнням на TРК Бpoди.
“В понеділок 10 червня о 20.00 год відбудеться зустріч загиблих хлопців на початку міста Броди в районі Червоних казарм. О 21.00 год буде проведений парастас в церкві Пресвятої Богородиці Покровительки України (біля військової частини). З ранку 11 червня о 08.00 год розпочнеться молебень та прощання в клубі військової частини, після чого відбудеться поховання військовослужбовців.” – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, пізно ввечері у середу, 29 травня, під час учбово-тренувального польоту біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області розбився військовий вертоліт Мі-8. Загинули командир військової частини полковник Мазепа Ігор Ярославович, льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович, бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович та бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович.
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Про це повідомляє Укрінформ з посиланнням на TРК Бpoди.
“В понеділок 10 червня о 20.00 год відбудеться зустріч загиблих хлопців на початку міста Броди в районі Червоних казарм. О 21.00 год буде проведений парастас в церкві Пресвятої Богородиці Покровительки України (біля військової частини). З ранку 11 червня о 08.00 год розпочнеться молебень та прощання в клубі військової частини, після чого відбудеться поховання військовослужбовців.” – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, пізно ввечері у середу, 29 травня, під час учбово-тренувального польоту біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області розбився військовий вертоліт Мі-8. Загинули командир військової частини полковник Мазепа Ігор Ярославович, льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович, бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович та бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович.
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