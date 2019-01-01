Як купити таунхаус під Луцьком: акції і ціни*





Через те, що збудувати таунхаус – дешевше, ніж окремий будинок, таке житло отримало популярність в різних країнах світу. Зараз в таунхаусах живе найбільша частина міського населення США, - пише



Сучасні таунхауси – це комплекси двоповерхових будинків, суміщених між собою бічними стінами. Кожен із таких будинків має окремий вхід та невеличку земельну ділянку.



На Волині таунхауси зводить Будівельна компанія «Інвестор». У житловому комплексі «Струмочок», що в селі Струмівка біля Луцька, є три види таунхаусів.



1. Таунхаус «Класичний»



Площа: 130,61 м2.



Особливості проекту: Цей таунхаус має типовий проект, перевірений часом.



Планування: На 1-му поверсі – кухня, передпокій, савузол, велика вітальня та вихід на терасу. На 2-му поверсі – 3 кімнати, простора ванна і гардероб.







2. Таунхаус «Сімейний»

Площа: 127,18 м2.



Особливості проекту: Проект розроблений для родини із дітьми, яким потрібні окремі кімнати. Також використаний один із сучасних трендів планування – кухня-вітальня.



Планування: На 1-му поверсі – кухня-вітальня, санвузол та вихід на терасу. Частину поверху займає гараж. На 2-му поверсі – спальня, дві дитячі кімнати, ванна кімната та комора.







3. Таунхаус «Затишний»



Площа: 119,16 м2.



Особливості проекту: Одна із «родзинок» цього таунхауса – великі кімнати. Тут – простора вітальня, велика спальня та дитяча кімната, площа якої дозволяє переробити її на дві.



Планування: На 1-му поверсі – кухня, вітальня, санвузол і вихід на терасу. На 2-му – спальня, дитяча кімната, гардероб, комора, ванна кімната.



Скільки коштують таунхауси?



Є два варіанти ціни: для таунхаусів з чистовою стяжкою, штукатуркою, розведеною по будинку електрикою та котлом і радіаторами, а також – без переліченого вище (проте з газовим котлом).



Ціна таунхауса з наповненням коливається залежно від розміру першого внеску:



13 000 грн/м2 при 100% оплаті,

13 250 грн/м2 при 50% першого внеску та відтермінуванням до червня 2020 року,

13 500 грн/м2 при 25% першого внеску та відтермінуванням до червня 2020 року.



Таунхауси без наповнення коштують 11 900 грн/м2. Також є можливість розстрочки на рік (до червня 2020 року, мінімальний внесок – 25%).



Такі умови діють для всіх таунхаусів, окрім акційного «Сімейного». Його ціна – 12 500 грн/м2 при 100% оплаті та 12 900 грн/м2 при відтермінуванні (ті самі умови: до червня 2020 року, перший внесок – від 25%).





Які «плюси» таунхаусів?



Таунхаус легше обігрівати, адже з обох боків – сусідське житло, яке теж обігрівається, а не вулиця.



Якщо порівнювати із квартирами, в таунхаусах – краща шумоізоляція, бо з сусідами межує лише одна або дві стіни.



Кожен таунхаус має власний дворик, місце для автомобіля та окремий під’їзд до будинку.





Чим іще особливий ЖК «Струмочок»?



«Струмочок» – котеджне містечко, де усі турботи за доглядом території візьме на себе кооператив. Тому власникам житла не доведеться «воювати» із нерозчищеними дорогами взимку чи забитою каналізацією влітку.



Закрита територія комплексу охороняється та під цілодобовим відеоспостереженням.



Паркомісця передбачені для усіх мешканців комплексу і окремо – для гостей.



На території «Струмочка» передбачені дитячий та спортивні майданчики, сквери, магазини, кафе.



Як «ростуть» таунхауси в «Струмочку» можна переглянути на відео з будівельного майданчика.







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