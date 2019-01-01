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«Він був би в рази кращим депутатом для Луцька», – журналістка про Шкітера

«Він був би в рази кращим депутатом для Луцька», – журналістка про Шкітера
Журналістка Людмила Яворська прокоментувала заяву Тараса Шкітера про відмову балотуватися у нардепи від партії Святослава Вакарчука «Голос».

Допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook, – пише Конкурент.

"Пам'ятаєте емоцію, з якою велика частина українців йде на вибори? "Та не було ж з кого вибирати..." – бідкаємося і не можемо надивуватися, де ж всі "нормальні", "толкові", "достойні конкурувати"... Думаємо, що то випадковість. Але ні. Це – банальні договорняки, які формують бюлетені так, щоб шансів у нас, виборців, не лишалося. А хто "недоговороздатний" в цих договорняках кров'ю підписуватися – того з'їдають. Чітко, жорстко, ще на низькому старті. Так я собі бачу цю ситуацію", – написала Людмила Яворська у Facebook.

Також вона запевнила, що Тарас Шкітер був би в рази кращим депутатом для Луцька, ніж попередні.

«Ні, я не велика фанатка чи подруга Тараса Шкітера. Ми взагалі мало знайомі і ніколи толком не спілкувалися. Але так, я впевнена, що він був би в рази кращим депутатом для Луцька, ніж два попередні нардепи-мажоритарники. Яких ніхто в Луцьку після виборів не бачив. Які не зробили за каденцію для міста ні-чо-го.

Одним словом, Віктор Левандовський, передайте Святославу Вакарчуку, що він стратив, бо мав реальний шанс на плюс одного толкового нардепа. А Тарасу радила б іти в самовисуванці. Я б проголосувала. А якщо вже я повірила... думаю, шанси повоювати є. Принаймні лучани отримали б право вибору», – додала вона.

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Теги: Тарас Шкітер
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