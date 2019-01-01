На Волині продовжують хворіти діти на кір
Сьогодні, 10:48
У Володимир-Волинському районі – нові випадки захворювання на кір.
Про це на щотижневому брифінгу з представниками місцевих ЗМІ повідомив міський голова Петро Саганюк, - пише Район.Володимир-Волинський.
Відомо, що за минулий тиждень на кір захворіло 7 мешканців Володимирщини: 6 - з району і 1 - з міста. Переважно це молоді люди та діти.
Всього в цьому році на кір захворіло 77 мешканців міста та району.
Так, раніше головний лікар комунального підприємства «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги» Катерина Чубок інформувала, що в умовах підвищеної захворюваності на кір кабінет щеплень працює 7 днів на тиждень. Знято вікові обмеження щодо проведення безкоштовної вакцинації проти кору і тепер проводити щеплення дітям можна від 6-ти місяців.
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Про це на щотижневому брифінгу з представниками місцевих ЗМІ повідомив міський голова Петро Саганюк, - пише Район.Володимир-Волинський.
Відомо, що за минулий тиждень на кір захворіло 7 мешканців Володимирщини: 6 - з району і 1 - з міста. Переважно це молоді люди та діти.
Всього в цьому році на кір захворіло 77 мешканців міста та району.
Так, раніше головний лікар комунального підприємства «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги» Катерина Чубок інформувала, що в умовах підвищеної захворюваності на кір кабінет щеплень працює 7 днів на тиждень. Знято вікові обмеження щодо проведення безкоштовної вакцинації проти кору і тепер проводити щеплення дітям можна від 6-ти місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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