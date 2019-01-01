вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині продовжують хворіти діти на кір

На Волині продовжують хворіти діти на кір
У Володимир-Волинському районі – нові випадки захворювання на кір.

Про це на щотижневому брифінгу з представниками місцевих ЗМІ повідомив міський голова Петро Саганюк, - пише Район.Володимир-Волинський.

Відомо, що за минулий тиждень на кір захворіло 7 мешканців Володимирщини: 6 - з району і 1 - з міста. Переважно це молоді люди та діти.

Всього в цьому році на кір захворіло 77 мешканців міста та району.

Так, раніше головний лікар комунального підприємства «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги» Катерина Чубок інформувала, що в умовах підвищеної захворюваності на кір кабінет щеплень працює 7 днів на тиждень. Знято вікові обмеження щодо проведення безкоштовної вакцинації проти кору і тепер проводити щеплення дітям можна від 6-ти місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кір, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанин організував алкогольний цех у власному будинку. ФОТО
Сьогодні, 10:58
У Луцьку поки можна купатися лише на Теремнівських ставках
Сьогодні, 10:58
На Волині продовжують хворіти діти на кір
Сьогодні, 10:48
Волинські митники виявили амфетамін у черепі, який належав пасажиру автобуса
Сьогодні, 10:47
«Він був би в рази кращим депутатом для Луцька», – журналістка про Шкітера
Сьогодні, 10:37
Схожі новини
На Волині кір найлегше «підчеплюють» школярі та студенти На Волині кір найлегше «підчеплюють» школярі та студенти
15 травень, 13:25
Кір на Волині: захворіли ще 8 дітей Кір на Волині: захворіли ще 8 дітей
07 травень, 13:18
Волинь знову атакує кір Волинь знову атакує кір
15 квітень, 19:53
У районі на Волині – новий спалах кору У районі на Волині – новий спалах кору
29 березень, 12:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Просять допомогти коштами на поховання молодого хлопця з Луцька, який загинув у страшній аварії
10 червень, 11:40
 1
Скасували потяг «Здолбунів-Хелм»
Сьогодні, 11:43
 0
На Волині п'яний мотоцикліст злетів з дороги та в'їхав у дерево. ФОТО
Сьогодні, 11:25
 0
У луцькій лікарні врятували пацієнтку з ішемічним інсультом
Сьогодні, 11:17
 0
Як купити таунхаус під Луцьком: акції і ціни*
Сьогодні, 11:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿