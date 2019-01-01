Волинські митники виявили амфетамін у черепі, який належав пасажиру автобуса

На «Ягодині» у чоловіка вилучили амфетамін.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.У пункті пропуску «Ягодин» волинські митники виявили у громадянинаУкраїни порошкоподібну речовину білого кольору, схожу на особливонебезпечний наркотик амфетамін.Пасажир рейсового автобуса «Гдиня-Харків», який повертався зПольщі, помістив її у металеву шкатулку у вигляді черепа і приховав серед особистих речей у ручній поклажі.Речовина вилучена та надіслана на експертизу. Правоохоронниморганам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів).Санкція цієї статті сягає позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна.