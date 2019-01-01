вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські митники виявили амфетамін у черепі, який належав пасажиру автобуса

Волинські митники виявили амфетамін у черепі, який належав пасажиру автобуса
На «Ягодині» у чоловіка вилучили амфетамін.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

У пункті пропуску «Ягодин» волинські митники виявили у громадянина
України порошкоподібну речовину білого кольору, схожу на особливо
небезпечний наркотик амфетамін.

Пасажир рейсового автобуса «Гдиня-Харків», який повертався з
Польщі, помістив її у металеву шкатулку у вигляді черепа і приховав серед особистих речей у ручній поклажі.

Речовина вилучена та надіслана на експертизу. Правоохоронним
органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів).

Санкція цієї статті сягає позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна.

Волинські митники виявили амфетамін у черепі, який належав пасажиру автобуса

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: митниця, ДФС, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Так у черепі, чи у сувенірній продукції у вигляді черепу? Ну невже не можливо корректно писати заголовки? Чи скочуєтесь вже до жовтої бульварної преси?
Відповісти
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанин організував алкогольний цех у власному будинку. ФОТО
Сьогодні, 10:58
На Волині продовжують хворіти діти на кір
Сьогодні, 10:48
Волинські митники виявили амфетамін у черепі, який належав пасажиру автобуса
Сьогодні, 10:47
«Він був би в рази кращим депутатом для Луцька», – журналістка про Шкітера
Сьогодні, 10:37
Зловили «на гарячому» двох волинян-браконьєрів
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
На «Ягодині» у підприємця вилучили брухт міді на чималу суму На «Ягодині» у підприємця вилучили брухт міді на чималу суму
05 червень, 09:16
Волинянам розповіли, які особисті речі можна везти за кордон без сплати митних платежів Волинянам розповіли, які особисті речі можна везти за кордон без сплати митних платежів
03 червень, 11:06
На волинському пункті пропуску у чоловіка вилучили деталі до літака На волинському пункті пропуску у чоловіка вилучили деталі до літака
31 травень, 11:19
Волинські митники розповіли, скільки чого можна перевозити через кордон Волинські митники розповіли, скільки чого можна перевозити через кордон
23 травень, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Просять допомогти коштами на поховання молодого хлопця з Луцька, який загинув у страшній аварії
10 червень, 11:40
 1
У Луцьку викрили нарколабораторію. ФОТО
Сьогодні, 11:52
 0
Скасували потяг «Здолбунів-Хелм»
Сьогодні, 11:43
 0
На Волині п'яний мотоцикліст злетів з дороги та в'їхав у дерево. ФОТО
Сьогодні, 11:25
 0
У луцькій лікарні врятували пацієнтку з ішемічним інсультом
Сьогодні, 11:17
 0
Медіа
відео
1/8
﻿