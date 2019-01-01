Волинські митники виявили амфетамін у черепі, який належав пасажиру автобуса
Сьогодні, 10:47
На «Ягодині» у чоловіка вилучили амфетамін.
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
У пункті пропуску «Ягодин» волинські митники виявили у громадянина
України порошкоподібну речовину білого кольору, схожу на особливо
небезпечний наркотик амфетамін.
Пасажир рейсового автобуса «Гдиня-Харків», який повертався з
Польщі, помістив її у металеву шкатулку у вигляді черепа і приховав серед особистих речей у ручній поклажі.
Речовина вилучена та надіслана на експертизу. Правоохоронним
органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів).
Санкція цієї статті сягає позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
У пункті пропуску «Ягодин» волинські митники виявили у громадянина
України порошкоподібну речовину білого кольору, схожу на особливо
небезпечний наркотик амфетамін.
Пасажир рейсового автобуса «Гдиня-Харків», який повертався з
Польщі, помістив її у металеву шкатулку у вигляді черепа і приховав серед особистих речей у ручній поклажі.
Речовина вилучена та надіслана на експертизу. Правоохоронним
органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів).
Санкція цієї статті сягає позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Так у черепі, чи у сувенірній продукції у вигляді черепу? Ну невже не можливо корректно писати заголовки? Чи скочуєтесь вже до жовтої бульварної преси?
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