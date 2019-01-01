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Лучанин організував алкогольний цех у власному будинку. ФОТО

Лучанин організував алкогольний цех у власному будинку. ФОТО
Податкова міліція Волині виявила та зупинила підпільне виробництво фальсифікатного алкоголю.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.

В рамках операції «Акциз-2019» та досудового розслідування у
кримінальному провадженні фіскали Волині припинили роботу чергового
підпільного цеху з виробництва фальсифікату та викрили місце його
накопичення.

В ГУ ДФС у Волинській області повідомляють, що житель обласного
центру у власному будинку організував підпільний цех з виробництва
алкогольних напоїв із сировини невідомого походження, які можуть
становити загрозу для життя та здоров’я людей. Фальсифікат, який
виготовлявся в жахливих антисанітарних умовах під виглядом різних
торгових марок ймовірно реалізовувався на території міста Луцька та
Луцького району.

Відтак, правоохоронцями під процесуальним керівництвом
прокуратури області, в ході проведення санкціонованих обшуків приватного будинку та гаражного приміщення ліквідовано підпільний цех по виготовленню фальсифікованої алкогольної продукції та викрито місце накопичення такого сурогату.

За наслідками проведених заходів з незаконного обігу вилучено понад 1 200 літрів рідини з характерним запахом спирту, з якого виготовляли «оковиту» та близько 1000 пляшок готової алкогольної продукції, маркованої підробленими марками акцизного податку, вартістю близько 400 тисяч гривень. Разом з тим, вилучено обладнання для такого незаконного виробництва.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ.
Лучанин організував алкогольний цех у власному будинку. ФОТО

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Теги: алкоголь, Луцьк
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