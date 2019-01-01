Лучанин організував алкогольний цех у власному будинку. ФОТО

Податкова міліція Волині виявила та зупинила підпільне виробництво фальсифікатного алкоголю.Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.В рамках операції «Акциз-2019» та досудового розслідування укримінальному провадженні фіскали Волині припинили роботу черговогопідпільного цеху з виробництва фальсифікату та викрили місце йогонакопичення.В ГУ ДФС у Волинській області повідомляють, що житель обласногоцентру у власному будинку організував підпільний цех з виробництваалкогольних напоїв із сировини невідомого походження, які можутьстановити загрозу для життя та здоров’я людей. Фальсифікат, якийвиготовлявся в жахливих антисанітарних умовах під виглядом різнихторгових марок ймовірно реалізовувався на території міста Луцька таЛуцького району.Відтак, правоохоронцями під процесуальним керівництвомпрокуратури області, в ході проведення санкціонованих обшуків приватного будинку та гаражного приміщення ліквідовано підпільний цех по виготовленню фальсифікованої алкогольної продукції та викрито місце накопичення такого сурогату.За наслідками проведених заходів з незаконного обігу вилучено понад 1 200 літрів рідини з характерним запахом спирту, з якого виготовляли «оковиту» та близько 1000 пляшок готової алкогольної продукції, маркованої підробленими марками акцизного податку, вартістю близько 400 тисяч гривень. Разом з тим, вилучено обладнання для такого незаконного виробництва.Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ.