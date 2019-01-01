У Луцьку поки можна купатися лише на Теремнівських ставках
Сьогодні, 10:58
У Луцьку визначили два місця для купання у літній сезон – пляж на річці Стир та Теремнівські ставки.
Про це йшлося сьогодні, 11 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що термін купального сезону у Луцьку встановили з 1 червня до 31 серпня. Пляжі облаштували відповідно до чинних санітарних норм.
За словами посадовця, фахівці здійснюють відбір проб води з водойм поблизу пляжів та ґрунту.
Юрій Кирилюк додав, що відповідно до цих проб вода на Теремнівській водоймі повністю придатна для купання. Натомість у річці Стир поки є певні проблеми – через постійні дощі вода там для купання поки непридатна.
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Про це йшлося сьогодні, 11 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що термін купального сезону у Луцьку встановили з 1 червня до 31 серпня. Пляжі облаштували відповідно до чинних санітарних норм.
За словами посадовця, фахівці здійснюють відбір проб води з водойм поблизу пляжів та ґрунту.
Юрій Кирилюк додав, що відповідно до цих проб вода на Теремнівській водоймі повністю придатна для купання. Натомість у річці Стир поки є певні проблеми – через постійні дощі вода там для купання поки непридатна.
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