У Луцьку поки можна купатися лише на Теремнівських ставках

У Луцьку визначили два місця для купання у літній сезон – пляж на річці Стир та Теремнівські ставки.Про це йшлося сьогодні, 11 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населеннярозповів, що термін купального сезону у Луцьку встановили з 1 червня до 31 серпня. Пляжі облаштували відповідно до чинних санітарних норм.За словами посадовця, фахівці здійснюють відбір проб води з водойм поблизу пляжів та ґрунту.Юрій Кирилюк додав, що відповідно до цих проб вода на Теремнівській водоймі повністю придатна для купання. Натомість у річці Стир поки є певні проблеми – через постійні дощі вода там для купання поки непридатна.